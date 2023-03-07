В Бундестаге сообщили, что не получают данных о расследовании диверсий на «Северных потоках»

Членов Бундестага не информируют о ходе расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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Глава комитета по вопросам энергетики и климата немецкого парламента, представитель Левой партии Клаус Эрнст заявил, что такая ситуация неприемлема, передает ТАСС.

«Мы не знаем, кто и как ведет расследование. Депутаты Бундестага не получают информацию о процессе», — цитирует политика агентство. Эрнст указал на то, что «в конце концов» речь идет об атаке на энергетическую инфраструктуру ФРГ. «Судя по всему, то, что до сих пор было выявлено в результате данного тайного следствия, является государственной тайной», — сказал он.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, в начале февраля опубликовавший сенсационное расследование о произошедшем осенью прошлого года на газовых магистралях в Балтике, сделал очередное заявление о подрыве трубопроводов, назвав США единственными подозреваемыми в этом теракте.

Напомним, Херш в том числе утверждает, что Вашингтон организовал диверсию на «Северных потоках» из-за недоверия к Германии, с целью удержать страну «в режиме антироссийских санкций».