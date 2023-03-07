В Евросоюзе задумались о создании «картеля покупателей газа»

В ЕС планируют создать платформу, на которой компании и правительства смогут объединиться для закупок газа у мировых поставщиков в обход России.

Об этом в интервью Bloomberg сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Поясняется, что инициатива была разработана с целью ограничить скачок цен на энергоносители, вызванный сокращением поставок из РФ после начала спецоперации.

Агентство отмечает, что долгое время идея была труднореализуемой, однако теперь, на фоне отказа от энергоресурсов из РФ и торгового противостояния с Китаем появление «картеля покупателей» представляется вполне возможным.

По словам Шефчовича, первые сделки в рамках «картеля» ЕС сможет осуществить уже в июне 2023 года — в период активного заполнения газовых хранилищ. Совместные закупки блоком оцениваются в 24 млрд куб. м в течение ближайших трех лет.

В настоящий момент газ из России в Европу поступает по трубопроводу Ямал — Европа, идущему через Украину и «Турецкому потоку», проложенному по дну Черного моря.