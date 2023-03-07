Владимир Ефимов: более 500 млн рублей по льготным займам выдано заводам Москвы на развитие экспорта с начала года

Три крупных предприятия Москвы в январе-феврале 2023 года оформили льготные займы на развитие экспортной деятельности. Их общая сумма составила 500 млн рублей, сообщил 7 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва активно помогает столичным производителям развивать внешнеэкономическую деятельность — например, выдает им займы. С начала текущего года город предоставил такую поддержку трем предприятиям, где работают свыше 700 человек. Общий объем выделенных средств составил 500 млн рублей», — сказал Владимир Ефимов. В том числе, промышленники могут направить эти средства на покупку сырья, материалов или комплектующих для продукции, которую планируется полностью или частично направлять за рубеж, отметил он. «Вдобавок такая поддержка позволяет увеличить инвестиции предприятий в основной капитал, стимулировать модернизацию производств, совершенствование технологий и создание новых рабочих мест, что способствует росту экономики столицы», — подчеркнул вице-мэр.

Средства предоставляются через оператора программы, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Кредит под 3% годовых до 300 млн можно получить на срок до 5 лет. Кроме займов на развитие экспорта, фонд предлагает еще около 10 их видов: в том числе, на покрытие кассового разрыва, подключение к инженерным сетям и на закупку оборудования.

В числе компаний, которые уже воспользовались этим видом господдержки в текущем году, — производитель роботизированных комплексов: он оформил заем на 100 млн рублей на развитие экспорта, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «Кроме этого, по 200 млн рублей для стимулирования внешнеэкономической деятельности получили косметический завод и изготовитель медоборудования», — добавил он. По мнению Овчинского, выход на новые рынки помогает промышленникам увеличивать выпуск продукции и расширять ее ассортимент.

Добавим, в столице индивидуальную поддержку экспортерам также оказывает центр «Моспром». Так, его эксперты могут помочь с анализом зарубежных целевых рынков и стратегией выхода на них. А в рамках байерской программы центр бесплатно помогает промышленникам города найти контрагентов и провести с ними переговоры, в том числе в ходе международных выставок и бизнес-миссий.

По официальным данным, предприятия столицы с 2022 года, когда в отношении нашей страны начали вводить иностранные санкции, уже перенаправили свои экспортные потоки. В числе новых направлений — страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.