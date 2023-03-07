Евросоюз намерен устроить революцию на газовом рынке

В Брюсселе планируют в апреле дебют европейского картеля покупателей газа на глобальном газовом рынке. Расчеты показывают, что союзу 27 европейских стран и трем соседним европейским государствам нужны в течение следующих трех лет 24 млрд кубометров газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии и еврокомиссара по вопросам энергии Мароша Шефчовича. Опять же по его словам, интерес к участию в деятельности картеля, главная задача которого – снизить цены на него, выразили более 50 европейских торговцев газом. В апреле картель разместит тендер, а в июне ожидается подписание первых контрактов на поставки «голубого топлива» с компаниями из США, Африки и Ближнего Востока.
Совместные закупки газа - новое орудие Евросоюза в борьбе за более низкие цены на газ. Еврокомиссия (ЕК) всеми правдами и неправдами пытается снизить расходы Союза на газ, цены на который взлетели в прошлом году после отказа европейцев от российского газа. Несмотря на то, что сейчас цены на газ и электроэнергию в разы меньше рекордных, которые были зафиксированы в августе прошлого года, они все равно обильно подпитывают потребительскую инфляцию и негативно влияют на конкурентоспособность европейских компаний в борьбе с американскими и китайскими конкурентами.
«Несомненно, нам нужно развернуть экономическое течение в Европе,- цитирует Мароша Шефчовича Bloomberg.- Думаю, мы создадим новую систему, которая усилит конкуренцию и даст нам новых поставщиков, а также позволит снизить цены. Интерес к этому нашему проекту со стороны международных поставщиков (газа) очень высок».
В прошлом году ЕК, похоже, окончательно запуталась в громадном клубке всевозможных правил и запретов, при помощи которых в Брюсселе пытались исключить повторение громадных ценовых качелей. Среди них, кстати, было и обязательное требование совместных закупок газа, чтобы заполнить 15% мощностей подземных газовых хранилищ (ПГХ). Однако это составило бы лишь около 13,5 млрд тонн, что является очень маленькой частью от всего газового импорта ЕС, составившего в 2021 году 338 млрд м³.
Шефчович рассказал в интервью, что интерес к совместным закупкам газа существует как у его крупных потребителей в металлургии, производстве алюминия, керамики, стекла и в автопроме, так и у газовиков. По словам еврокомиссара, с ЕК уже выразили желание сотрудничать через энергетическую платформу более полусотни компаний с разных континентов. После первого тендера в апреле Брюссель намерен организовать совместные закупки «голубого топлива» на регулярной основе, чтобы обеспечить им континент.
Сейчас европейские ПГХ наполнены газом на 61% благодаря, главным образом, теплой зиме. Этого количества должно с лихвой хватить до окончания отопительного сезона. Поэтому все мысли коммунальщиков и еврочиновников уже о подготовке к следующей зиме, зиме 2023-24 годов.
«Я категорически против расслабленности и разговоров о том, что события прошлого года больше не повторятся, потому что мы не знаем, что приготовит нам текущий год,- подчеркнул Марош Шефчович.- Очень важно, что нам придется иметь дело с ценами. Мы не можем позволить нашей экономике работать на газе, купленном по ценам, которые намного выше цен в США или Китае».