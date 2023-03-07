Евросоюз намерен устроить революцию на газовом рынке

В Брюсселе планируют в апреле дебют европейского картеля покупателей газа на глобальном газовом рынке. Расчеты показывают, что союзу 27 европейских стран и трем соседним европейским государствам нужны в течение следующих трех лет 24 млрд кубометров газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии и еврокомиссара по вопросам энергии Мароша Шефчовича. Опять же по его словам, интерес к участию в деятельности картеля, главная задача которого – снизить цены на него, выразили более 50 европейских торговцев газом. В апреле картель разместит тендер, а в июне ожидается подписание первых контрактов на поставки «голубого топлива» с компаниями из США, Африки и Ближнего Востока.

Совместные закупки газа - новое орудие Евросоюза в борьбе за более низкие цены на газ. Еврокомиссия (ЕК) всеми правдами и неправдами пытается снизить расходы Союза на газ, цены на который взлетели в прошлом году после отказа европейцев от российского газа. Несмотря на то, что сейчас цены на газ и электроэнергию в разы меньше рекордных, которые были зафиксированы в августе прошлого года, они все равно обильно подпитывают потребительскую инфляцию и негативно влияют на конкурентоспособность европейских компаний в борьбе с американскими и китайскими конкурентами.