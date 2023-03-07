В УК предложили внести статью о нарушении требований к антитеррористической защите объектов

Депутаты Госдумы разработали инициативу, в случае принятия которой в России будут привлекать к уголовной ответственности за нарушение требований по антитеррористической защищенности зданий и территорий.

Об этом в своем Telegram-канале написал один из составителей законопроекта, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«За нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов необходимо вводить уголовную ответственность. Соответствующий законопроект разработан нами с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым и другими коллегами. Мы предлагаем ввести в Уголовный кодекс новую статью», — написал депутат в своем Telegram-канале.

По мнению Хинштейна, причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба от 1 млн руб. в результате нарушения требований к антитеррористической защищенности следует карать тремя годами лишения свободы. Если это же деяние привело к смерти человека, срок заключения будет составлять до пяти лет. Гибель двух и более лиц, согласно инициативе, повлечет ответственность до семи лет лишения свободы.

