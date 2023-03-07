За российскими автомобилями предложено застолбить огромную нишу

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с депутатами Государственной Думы Сергеем Морозовым, Марией Бутиной, Романом Любарским, Андреем Парфеновым и Владимиром Гутеневым. Как говорится в сообщении администрации региона, в ходе встрече обсуждались вопросы реализации проекта по импортозамещению и индустриализации «Выбирай свое», а также поддержки отечественных производителей. В том числе тех, кто выпускает автомобили.

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«АвтоВАЗу» придется конкурировать с китайцами

Губернатор, в частности, рассказал об идее, которая в настоящий момент прорабатывается совместно с АО «АвтоВАЗ» и Советом Федерации. «Во многих странах мира в службах такси используются только отечественные автомобили, но в России почему-то это не так. В условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для “АвтоВАЗа”, но и других производителей, в том числе грузовых машин, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Это актуально для Самарской, Ульяновской и других областей и абсолютно укладывается в логику о преференциях для отечественных производителей товаров».

«Мы это отрабатывали вместе с “АвтоВАЗом”, с комитетом Совета Федерации по экономике. Я попросил бы здесь и вашей поддержки по этому законопроекту. Дополнительную информацию мы вам предоставим. Понятно, что это вопрос, требующий проработки, переходного периода. Тем не менее, очень надеюсь, что мы здесь придем к результату и поддержим наших производителей автомобилей, а соответственно, и поставщиков автокомпонентов», — добавил Дмитрий Азаров.

Стоит отметить, что в прошлую пятницу губернатор также встретился с заместителем председателя правительства РФ — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. В Тольятти они посетили «АвтоВАЗ», где начался выпуск автомобилей LADA Vesta нового поколения. Как сообщили заместителю министра, несмотря на новые вызовы, с которыми предприятие столкнулось в прошлом году, «АвтоВАЗ» активно инвестирует в развитие собственного технологичного производства.

В допандемийном 2019 году в России насчитывалось около 400 тысяч автомобилей, работающих в сервисах такси, отметил в комментарии «Эксперту» руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. В следующие несколько лет число автомобилей в индустрии может вырасти почти вдвое, до 700-800 тысяч. Учитывая, что для работы в такси актуальны автомобили не старше трех лет, это очень большая ниша, на которую устремлены взоры отечественных производителей.

Безусловно, ранее в эконом-классах такси работали преимущественно автомобили под иностранными брендами, но российской сборки, подтвердил эксперт. Отечественные бренды подвергались некоторой дискриминации, и до работы в такси не допускались, что конечно не является справедливым. Такое положение дел следовало бы изменить.

При этом на сегодня наш рынок фактически не может предложить альтернативных автомобилей для бизнес- и премиум- классов, посетовал Никита Донцов. Но в целом он согласился, что губернатор Самарской области выступает с правильной инициативой, продвигая отечественного производителя, указав на аналогичную практику и в США и Великобритании. Правда, существует риск, что «АвтоВАЗ» столкнется с мощной конкуренцией китайских производителей, которые теперь собирают автомобили внутри России под российскими торговыми марками.

Вообще, точное количество автомобилей, задействованных в такси, посчитать достаточно непросто. Особенно — с учетом нелегальных перевозчиков. Но, по некоторым оценкам, количество машин может составлять от 400 до 450 тысяч штук, заявил «Эксперту» Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS. Только «АвтоВАЗ» произвел в 2022 году 170075 автомобилей. Цифры говорят сами за себя.

«Предложение самарского губернатора о замещении автопарка такси отечественными автомобилями в ближайшие 5 лет вряд ли осуществимо. Безусловно, отечественного производителя нужно поддерживать, но навязывать целой отросли безальтернативный выбор мало перспективно. На мой взгляд, рынок спроса и предложения, с учетом качества машин, сам все отрегулирует. Надо делать экономичные и безопасные автомобили. Плюс ко всему напомню, что с сентября 2023 года вступает в силу закон о такси, который ужесточает требования, в том числе и к безопасности перевозок. Какие законы ни принимай, в ближайшее время без импортных машин не обойтись», — поделился своим мнением Станислав Бовт.

Процесс уже пошел

Действительно, как подтвердили «Эксперту» в пресс-службе «Открытие Авто», локализация такси характерна для многих стран, и Россия в данном случае не станет первооткрывателем. Более того, в условиях продолжающего дефицита и переориентации рынка новых авто на российские и китайские марки, которые в феврале в совокупности заняли 90% рынка (более половины — российские авто, порядка 40% — китайские), озвученная инициатива выглядит вполне жизнеспособной и может поддержать отечественный автопром в текущих реалиях, поспособствовав его развитию.

Если в последние месяцы автопроизводителей РФ поддерживала в основном программа госсубсидирования, то сейчас ее средства почти исчерпаны, а сроки возобновления пока неясны. В таких условиях переориентация российских таксопарков на отечественные машины обеспечит высокий долгосрочный спрос на машины российского производства (парки такси целесообразно обновлять каждые три года) и необходимые объёмы продаж.

В Совфеде уже разработан законопроект об обязательном уровне локализации компонентов машин, задействованных в перевозках. Инициатива о локализации такси станет следующим шагом. Кстати, с похожей инициативой в конце года выходила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рассмотрения законопроекта о регулировании работы частных перевозчиков.

В целом пользователям такси все равно, на чем ехать, а при выборе перевозчика они прежде всего обращают внимание на стоимость поездки и рейтинг водителя, поэтому многие россияне, вероятно, особо и не заметят изменений в случае реализации данной инициативы, предположили в «Открытие Авто».

Сегодня официальный отечественный таксопарк состоит из полумиллиона автомобилей разных классов и марок. И если ранее наиболее востребованы у российских водителей такси были машины марок Hyundai, Kia, Skoda, Volkswagen и Renault, то с наступлением эры дефицита авто таксопарки в связи с необходимостью обновления машин уже начали активно закупать китайские и отечественные модели еще с прошлого года. Да и в текущих условиях санкций и дефицита запчастей для ушедших из России маркок использование российских машин будет удобнее с точки зрения их эксплуатации и ремонта. Вопрос в последующей эксплуатации новых автомобилей. Насколько она будет налажена по сравнению с ушедшими брендами? Но эту практику российские таксопарки могут наработать только через несколько лет, полагают в «Открытие Авто».

Там добавили, что сами автопроизводители уже работают в обсуждаемом направлении. О планах стать неотъемлемой частью транспортной системы Москвы в прошлом году заявлял «Москвич», который, со слов представителей бренда, ведет переговоры со всеми агрегаторами такси и операторами каршеринга. О подобных намерениях в части марки Evolute также сообщали в агрегаторе такси «Ситимобил».

В целом, процесс перехода на российские и китайские бренды пошел сам собой, так как регулярное обновление техники поставило ее владельцев перед единственным вариантом — списывать старые иномарки в пользу имеющихся на рынке моделей и запчастей. В «Открытие Авто» указали: даже если представить, что машины ушедших в силу санкций марок можно завезти к нам по параллельному импорту, для бизнеса такая конфигурация пополнения автопарков окажется не слишком выгодной. Ведь авто придется не только покупать по «кусающейся» цене, но и затем обслуживать, что тоже вылетит «в копеечку».