Эксперт: Россия должна использовать в свою пользу ситуацию на газовом рынке Европы

В 2022–2023 годах с международного газового рынка уйдет 120–140 млрд кубических метров российского трубопроводного газа, который ранее шел в Европу. Ввод новых мощностей по производству СПГ в среднем составляет 20–30 млрд кубометров в год. Соответственно, понадобится несколько лет, чтобы компенсировать нынешнее падение при условии отсутствия прироста спроса.

На практике это означает продолжение периода высоких цен на газ до 2026–2027 годов. Высокими можно считать спотовые цены в Европе, превышающие 450–500 долларов за 1 тысячу кубов. Но котировки в последние годы достигают порой 1500–2000 долларов. Для газового рынка это тоже самое, как если бы на нефтяном баррель стоил 400–500 долларов. В среднесрочной перспективе по экспертным оценкам тысяча кубометров газа будет стоит 600–800 долларов с периодическими колебаниями в коридоре от 300 до 1500 долларов, предполагает в обзоре опубликованном на отраслевом портале «ИнфоТЭК» заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев.

В нынешней ситуации европейцы утратили часть своего промышленного потенциала. Поддерживать функционирование наиболее энергоемких предприятий путем государственных субсидий в необходимых масштабах нереально. Некоторые из них стали перебазироваться в другие регионы или же сократили выпуск продукции. Оценки дополнительных затрат и расходов на поддержку бизнеса варьируются в диапазоне нескольких сотен миллиардов евро.

«При этом необходимо отметить, что рост цен на газ в Европе стал следствием не только сокращения объемов поставок из России, но и грамотной информационной политики со стороны РФ. Активно продвигался тезис о том, что Европе не хватит газа для прохождения зимнего сезона. "Газпром" регулярно выпускал пресс-релизы о текущем уровне поставок. Сложно сказать, делалось ли это специально, с расчетом на спекулятивный рост газовых цен, но итог оказался именно таков — подобный негативный информационный фон способствовал сохранению тренда на рост котировок», — отметил Валерий Семикашев.

В 2023 году Европа может понести еще большие экономические потери, чем в прошлом году, ведь спрос на газ в мире вырастет на 1,0–1,5%, тогда как предложение не увеличится, а, вероятно, даже уменьшится. В эксплуатацию будет введен минимальный объем мощностей по производству СПГ. Поставки из России по трубопроводам, скорее всего, существенно снизятся из-за продолжения проблем с украинским транзитом. СПГ, производимый в рамках крупных проектов, уже полностью законтрактован, поэтому его может просто физически не хватить. Даже если требуемые объемы и найдутся, то цены на данный энергоноситель автоматически взлетят в связи с увеличившимся спросом.

Таким образом, по оценке компании «Яков и партнеры» на 2023 год Европе не хватит 30–60 млрд кубометров газа, а последствия для экономики за несколько лет могут выражаться в потере 6–11% ВВП. «Еще более осложнить жизнь европейцам могла бы жесткая политика со стороны России. Надо признать, что наша страна пока ведет себя достаточно мягко. Нам стоило бы реагировать более решительно: с нами воюют, а мы беспокоимся об инвестиционном климате, пытаемся сохранить имидж. Перед кем?», — задался вопросом Валерий Семикашев.

Он указал, что в рамках санкционной войны РФ могла бы полностью отказаться от поставок своего сжиженного газа в Европу и перенаправить эти объемы на рынки Азии. Кроме того, российские власти могли бы своим решением прекратить трубопроводные поставки через Украину. Как справедливо отмечают представители руководства нашей страны, Европа практически полностью утратила свою политическую субъектность. Соответственно, можем по отношению к ней имеет смысл проводить жесткую политику. По крайней мере, по мнению автора обзора, следует использовать имеющийся рычаг для смягчения давления на российскую экономику или снижения поставок вооружений Украине.

Кроме того, Россия может использовать ситуацию в свою пользу и прочими способами. Например, заняться своповыми поставками, предложить КНР заменить поставки туркменского газа российским «голубым топливом», а Туркменистану — направить свой газ в ту же Европу через российскую ГТС, нарастить поставки газа собственным химическим предприятиям и заводам аналогичным Белоруссии (ведь на рынке наблюдается дефицит газохимической продукции), наконец, подключить свои восточные регионы к единой системе газоснабжения (ЕСГ).

Последнее являлось наиболее перспектвным и эффективным решением, так как новая конфигурация системы газопроводов на востоке (с соединением с ЕСГ) позволит усилить позицию РФ на любых газовых переговорах с Китаем. Ведь предлагаемый Поднебесной газ в таком случае сможет быть направлен на внутреннее потребление (ускоренный перевод на газ электростанций и промышленных предприятий). Также полезно будет построить на восточном побережье дополнительные мощности по производству СПГ.

«Важный аспект предлагаемого проекта соединения ЕСГ с восточными газопроводами заключается еще и в том, что можно поэтапно наращивать пропускную способность газопроводов в сторону востока страны и Китая. Это более простые управленческие решения, чем сооружение "Силы Сибири – 2", которая проектируется в расчете на поставку сразу 50–60 млрд куб. м в год», — Валерий Семикашев.