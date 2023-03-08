Жители Финляндии столкнулись с серьёзными проблемами из-за разрыва связей с Россией

Финляндия, закрыв границу с Россией, создала проблемы для жителей, проживающих на востоке страны.

Материалы об этом всё чаще появляются в местных СМИ. В частности, издание Yle публикует статью, выдержки из которой публикует РИА Новости.

«Когда в 1918 году Финляндия стала независимой, и связи с Россией оборвались, понравилось это не всем. Как не нравится и сейчас», – написал журналист, напомнив о событиях столетней давности.

Он также отмечает, что отношения между двумя странами выстраивались десятилетиями, а теперь же они почти мгновенно рухнули.

«Когда торговля сошла на нет, жизнь в приграничных регионах затихла», – подчёркивается в статье.

«100 лет назад жители приграничных районов протестовали против закрытия границы, потому что это мешало их деловой жизни и свободе передвижения. Сейчас многие жители юго-восточной Финляндии проходят через те же переживания», – пишет издание.

При этом автор публикации отмечает, что желание финнов съездить в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться никуда не исчезло.

«Торговля приостановилась, контакты с друзьями и родственниками были разорваны, культурное сотрудничество прекратилось», – сообщает Yle.

Как ранее писал «Эксперт», резкое снижение товарооборота с Россией ударило по экономике Финляндии, которая оказала в рецессии.

ВВП страны в последнем квартале 2022 года снизился на 0,6% по сравнению с третьим кварталом, когда спад был намного меньше – 0,1%. Больше всего в последнем квартале прошлого года снизились экспорт, инвестиции и потребление.

Тяжёлыми вызовами для ориентированной на экспорт финской экономики оказались высокая инфляция и резкое повышение учетной ставки центробанком. По мнению экономистов, в этом году мало что изменится, и инфляция со ставкой останутся основными негативными факторами для экономики Финляндии.