Израильский разведчик назвал единственный способ победы России на Украине

Бывший израильский разведчик, экс-руководитель спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми назвал единственный способ, при котором Россия сможет победить Украину и поставить коллективный Запад на место.

По мнению эксперта, для этого надо начать воевать не только в Донбассе, но и на других участках, передаёт «Военное дело».

«Это не перестрелка, воевать — это наступление, – пояснил он. – Пока идут только бои в Донбассе. На других участках — это не бои, это не война, это не военные действия. Это просто перестрелки. Но это не те действия, которые приведут к победе».

Кедми убеждён, что война на истощение ещё никогда никого к победе не приводила, а в любом военном конфликте побеждает тот, кто более активен.

«Побеждает тот, кто наступает, тот, у кого инициатива. Выдавливанием противника войну никто ещё не выигрывал», – подчеркнул разведчик.

Как считает он, за год спецоперации Россия провела целый ряд мероприятий по усилению армии и сегодня у неё достаточно сил и средств.

«Если их недостаточно для наступления на всем фронте, то достаточно для наступления на критических участках», – резюмировал экс-руководитель спецслужбы «Натив».

Как ранее писал «Эксперт», Кедми назвал нынешний конфликт на Украине разминкой, преддверием настоящей схватки между Россией и США. При этом он подчеркнул, что российско-американский конфликт уже давно идёт.

В этой связи Кедми повторил неоднократно озвученные на разных уровнях утверждения о том, что Киев с самого начала постсоветского периода рассматривался Вашингтоном в качестве базовой площадки для разрушения России, а также информационной, экономической, культурной и военной атаки на нашу страну.