У каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы, которые надо учитывать, если вы задались вопросом как выбрать деревянные окна для загородного дома.

Лиственница

Окна из лиственницы прекрасно подходят для домов, расположенных в местности с высокой влажностью. Это материал обладает всеми достоинствами сосны, которые дополняются рядом собственных преимуществ. При грамотной обработке срок его службы превышает сто лет. В число основных преимуществ окон из лиственницы входят следующие особенности:

Устойчивость к механическим воздействиям, даже если окна испытывают повышенные нагрузки.

Высокая огнеустойчивость, вдвое превышающая данный показатель у изделий из сосны.

Влагоустойчивость. Благодаря этой особенности окна из лиственницы подходят для установки в ванных комнатах и других помещениях с высокой влажностью воздуха.

Неподверженность воздействиям насекомых, грибка, плесени.

К недостаткам окон из лиственницы относится сложность обработки. Что касается стоимости, то она выше, чем у сосны, однако ниже по сравнению с дубом.

Дуб

Окна из дуба отличаются выразительной фактурой и высокой прочностью. Это одна из наиболее крепких пород древесины в мире. Срок службы окон из дуба при правильном уходе превышает пятьдесят лет. Их главные достоинства таковы:

Прочность дубовых профилей сопоставима с прочностными характеристиками стальных профилей. Именно их лучше всего использовать для панорамного остекления.

Легкость окрашивания в любой цвет.

Высокая стойкость к агрессивной солевой среде.

Устойчивость к воздействию механических факторов

Неподверженность гниению и растрескиванию.

Среди недостатков окон из дуба нужно отметить следующие:

Большой вес, что означает дополнительную нагрузку на фурнитуру.

Более низкие теплоизоляционные свойства, чем у лиственницы и сосны.

Сложность обработки и полировки.

Дороговизна.

Сосна

Хотя по долговечности сосна уступает лиственнице и дубу, за счет смоляных ходов изготовленные из нее профили источают смолистый аромат даже под слоем краски или лака. Окна из этой хвойной породы древесины подходят для местности с высокой влажностью. Среди достоинств окон из сосны особого внимания заслуживают:

Высокая воздухопроницаемость, благодаря чему отпадает необходимость в создании клапанов проветривания.

Ремонтопригодность. При появлении сколов или царапин на сосновом профиле они легко поддаются исправлению.

Мягкость и простота в обработке, что облегчает изготовление окон нестандартной формы.

Продолжительный срок службы, достигающий пятидесяти лет.

Доступная стоимость.

Наряду с перечисленными достоинствами у сосны есть и некоторые минусы. Один из них заключается в невысокой твердости, из-за чего на поверхности сосновых окон могут возникать повреждения от механических воздействий. Кроме того, фактура сосны не столь эффектна, как у лиственницы или дуба.