У каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы, которые надо учитывать, если вы задались вопросом как выбрать деревянные окна для загородного дома.
Лиственница
Окна из лиственницы прекрасно подходят для домов, расположенных в местности с высокой влажностью. Это материал обладает всеми достоинствами сосны, которые дополняются рядом собственных преимуществ. При грамотной обработке срок его службы превышает сто лет. В число основных преимуществ окон из лиственницы входят следующие особенности:
- Устойчивость к механическим воздействиям, даже если окна испытывают повышенные нагрузки.
- Высокая огнеустойчивость, вдвое превышающая данный показатель у изделий из сосны.
- Влагоустойчивость. Благодаря этой особенности окна из лиственницы подходят для установки в ванных комнатах и других помещениях с высокой влажностью воздуха.
- Неподверженность воздействиям насекомых, грибка, плесени.
К недостаткам окон из лиственницы относится сложность обработки. Что касается стоимости, то она выше, чем у сосны, однако ниже по сравнению с дубом.
Дуб
Окна из дуба отличаются выразительной фактурой и высокой прочностью. Это одна из наиболее крепких пород древесины в мире. Срок службы окон из дуба при правильном уходе превышает пятьдесят лет. Их главные достоинства таковы:
- Прочность дубовых профилей сопоставима с прочностными характеристиками стальных профилей. Именно их лучше всего использовать для панорамного остекления.
- Легкость окрашивания в любой цвет.
- Высокая стойкость к агрессивной солевой среде.
- Устойчивость к воздействию механических факторов
- Неподверженность гниению и растрескиванию.
Среди недостатков окон из дуба нужно отметить следующие:
- Большой вес, что означает дополнительную нагрузку на фурнитуру.
- Более низкие теплоизоляционные свойства, чем у лиственницы и сосны.
- Сложность обработки и полировки.
- Дороговизна.
Сосна
Хотя по долговечности сосна уступает лиственнице и дубу, за счет смоляных ходов изготовленные из нее профили источают смолистый аромат даже под слоем краски или лака. Окна из этой хвойной породы древесины подходят для местности с высокой влажностью. Среди достоинств окон из сосны особого внимания заслуживают:
- Высокая воздухопроницаемость, благодаря чему отпадает необходимость в создании клапанов проветривания.
- Ремонтопригодность. При появлении сколов или царапин на сосновом профиле они легко поддаются исправлению.
- Мягкость и простота в обработке, что облегчает изготовление окон нестандартной формы.
- Продолжительный срок службы, достигающий пятидесяти лет.
- Доступная стоимость.
Наряду с перечисленными достоинствами у сосны есть и некоторые минусы. Один из них заключается в невысокой твердости, из-за чего на поверхности сосновых окон могут возникать повреждения от механических воздействий. Кроме того, фактура сосны не столь эффектна, как у лиственницы или дуба.