Минобороны сообщило оперативную обстановку в зоне проведения спецоперации

Минобороны РФ на брифинге 8 марта сообщило оперативную обстановку в зоне проведения специальной военной операции.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, за последние сутки, на Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки российских войск, ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии ВС РФ уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, 3 боевые машины пехоты, 2 танка, самоходная гаубица «Акация» и самоходная гаубица «Гвоздика».

В районе населённого пункта Мемрик (ДНР) поражён штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ. В районе населённого пункта Нововлександровка (ДНР) уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» было нанесено поражение подразделениям противника в районах Угледара, Павловки, Новоселки (ДНР)и Новоданиловки в (Запорожская область). Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, 3 пикапа, 2 боевые бронированные машины, танк и гаубица Мста-Б.

На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки российских войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальное (Харьковская область) и Розовка (ЛНР). В районах населённых пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана (Харьковская область), Артёмовка, Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР) пресечены действия 10 диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины и самоходная гаубица «Акация».

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Новолюбовка, Червонопоповка, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР). Уничтожено до 130 украинских военнослужащих, 3 бронированные, 3 автомобиля, 2 боевые машины пехоты и самоходная гаубица Гвоздика.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.

За сутки российскими оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 87 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 207 районах.

Российские системы ПВО сбили 4 снаряда РСЗО HIMARS, уничтожили 5 БПЛА противника в районах населённых пунктов Новая Каховка, Николаевка (Херсонская область), Червоноармейское (Запорожская область), Никольское (ДНР) и Шипиловское (ЛНР).

Как ранее писал «Эксперт», 7 марта Минобороны проинформировало о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — рассказали в ведомстве.