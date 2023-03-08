На юге Камчатки произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории Тихого океана у южного окончания полуострова Камчатка.

Подземный толчок зафиксирован в 18:03 по местному времени (в 09:03 мск) в 340 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 58,8 км, передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию регионального филиала Геофизической службы РАН.

Землетрясение ощутили жители столицы региона. При этом они утверждают, что толчок был двойным, второй оказался сильнее. В домах даже качались люстры.

«Я смотрел что-то в телефоне, когда понял, нас трясет, – рассказал один из жителей Петропавловска-Камчатского. – Посмотрел на люстру – она качалась. Не страшно, но неприятно».

Как ранее писал «Эксперт», российский геофизик, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец назвал причину разрушительного землетрясения в Турции.

По его мнению, оно могло произойти из-за испытаний ядерного оружия в атмосфере и под землей, что спровоцировало резкий рост глобальной сейсмической активности на планете.