Нефтяные сделки между Россией и Индией подрывают господство доллара

Торговля нефтью между Индией и Россией начала подрывать многолетнее господство доллара.

Об этом говорится в статье Reuters. По данным агентства, после того, как 5 декабря 2022 года страны Запада ввели потолок цен на российское «чёрное золото», индийские покупатели оплачивают большую части нефти, используя вместо доллара рубль или дирхам ОАЭ.

Таким образом, после начала специальной военной операции на Украине и отказа Старого Света от российской нефти, Москва стала главным поставщиком черного золота в Индию.

Как заявил источник Reuters, несмотря на то, что большинство российских банков находятся под санкциями после начала конфликта, клиенты из Индии и поставщики из РФ намерены продолжать торговать российской нефтью.

«Российские поставщики найдут другие банки для приема платежей. Правительство не просит нас прекратить импортировать российскую нефть, поэтому мы надеемся, что в случае блокировки существующей системы получится найти альтернативный механизм оплаты», – заявил собеседник агентства.

Как ранее писал «Эксперт», Индия быстро выдвинулась в число крупнейших импортеров российской нефти, а Россия, в свою очередь, стала крупнейшим поставщиком «чёрного золота» для Нью-Дели. На неё сейчас приходится 25% всей импортируемой Индией нефти. При этом, по данным Vortexa, Москва остаётся сейчас главным поставщиком «чёрного золота» для Индии.

