Новости спецоперации: российские силы взяли под контроль всю восточную часть Артёмовска

Российские силы взяли под контроль всю восточную часть Артёмовска (украинское название Бахмут) от Забахмутки до Южного пруда.

Как передаёт Telegram-канал «Военная хроника», в данный момент подразделения ЧВК «Вагнер» активно работают на территории промзоны мясокомбината и пробивают коридор с востока в сторону микрорайона Собачевка на юге и завода «Цветмет» (БЗОЦМ) на севере.

Эту информацию уже подтвердил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Его слова опубликовала пресс-служба в Telegram-канале.

«Всё, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер», – заявил он.

По данным «Яндекс.Карт», восточнее указанной Пригожиным реки находятся в основном кварталы с частными домами, а западнее берега Бахмутки уже располагается центр города.

При этом противник продолжает выводить боеспособные части в район Часова Яра и подкидывать туда резервы. Наиболее крупные потери при попытке выйти из оперативного окружения понесли 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 1-й механизированный батальон 67-й механизированной бригады, 21-й мотопехотный батальон 56-й мотопехотной бригады, а также 2 механизированных батальона 63-й механизированной бригады ВСУ, отступавшие из города без тяжёлой техники.

Общие потери этих подразделений убитыми и ранеными при отступлении из Артёмовска с 1 марта превышают уже 500 человек.

Как ранее писал «Эксперт», 7 марта Пригожин, комментируя ситуацию в Артёмовске заявил, что люди у Зеленского не кончаются, в «мясорубку» подкидывают все новые и новые тысячи.

«Боеприпасов и вооружения у них — хоть ж** ешь, то есть **** туча. Еще раз внимание! Украинцы никуда не убегают. Они массово погибают за Бахмут и сдаются только в крайнем случае. Прекратите считать их трусами. Они такие же, как и мы, и в них течет такая же кровь», – отметил он.

При этом Пригожин подчеркнул, что «музыканты» еще ни разу не уходили их тех населенных пунктов, которые они занимали.

