«Они знали, кто это сделал»

Отсутствие информации и данных от Швеции, Дании и Германии по поводу взрывов «Северных потоков» провоцирует дискуссию в парламентских кругах Германии, следует из вышедшей в свет 6 марта совместной публикации американского журнала In These Times и Института журналистских расследований имени Леонарда Гудмана. 21 февраля во время заседания Совбеза ООН три страны выпустили совместное письмо, в котором говорилось, что их отдельные расследования еще не завершены и невозможно сказать, когда они будут завершены.

Статья по теме: Лавров на G20 потребовал честного расследования подрывов газопроводов «Северный поток»

За исключением ранней оценки Швеции о том, что взрывы, вероятно, были вызваны «грубым саботажем», ни один из выводов до настоящего времени не был обнародован. Публикация Сеймура Херша существенно изменила обстановку в этом вопросе. Реакция администрации Байдена, как и следовало ожидать, была достаточно политизированной, а расследование Херша было названо ложным. Большая часть американской прессы вообще практически проигнорировала эту историю, но зато она получила достаточно широкое внимание в европейских СМИ. Германия не стала исключением, и на фоне этой полемики немецкие депутаты от разных партий все чаще стали призывать исполнительную власть обнародовать результаты официального расследования.

Немецкие депутаты требуют ответов

Независимо от того, что обнаружили немецкие следователи, правительство Германии, по-видимому, уже к середине октября 2022 года (когда расследования трех стран только начались) решило сохранить некоторые из своих выводов в секрете. В частности, было заявлено, что (цитата) «раскрытие информации по этому вопросу не может быть обнародовано — даже в засекреченной форме — из-за соображений, касающихся благосостояния государства». Более того: чиновники исполнительной власти отметили, что право членов Бундестага задавать вопросы безусловно стоит на втором месте по сравнению с конфиденциальными интересами федерального правительства.

К концу ноября три немецкие партии направили официальные запросы правительству относительно атак на трубопроводы. Это были правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС), который получил второе место по количеству голосов на последних национальных выборах и является партией бывшего федерального канцлера Ангелы Меркель, а также «Левая партия» и правая «Альтернатива для Германии». Запросы содержали подробные вопросы о передвижениях самолетов и кораблей НАТО в дни, которые предшествовали взрывам, и о разведданных, которыми с Германией поделились ее союзники. В «Альтернативе для Германии» кроме того поинтересовались, почему правительство сослалось на государственные интересы, заявив, что не будет предавать огласке результаты расследования.

Статья по теме: В Германии от федерального правительства потребовали восстановить «Северный поток»

Исполнительная власть ответила в том же духе, что и в октябрьском заявлении, снова заявив, что результаты затронули строго защищенные интересы конфиденциальности таким образом, что обычный доступ к информации и право членов Бундестага задавать вопросы уступает интересам конфиденциальности.

Ответ был встречен со скептицизмом. Во внутреннем документе «Альтернативы для Германии», с которым ознакомился журнал, депутат Ойген Шмидт отметил, что правительство Германии очевидно, знает больше, чем хочет сказать. Сандра Бубендорфер-Лихт из неолиберальной Свободной демократической партии (СВДП) попыталась объяснить отсутствие прогресса в расследовании тем, что оно проводится на дне Балтийского моря, на глубине глубиной 70 метров, но все же отметила, что было бы опасно утаивать информацию от общественности и таким образом поощрять сторонников теории заговора. Депутат от «Левой партии» Андрей Хунко подчеркнул, что ответы на вопросы депутатов абсолютно необходимы – для того, чтобы общественность знала: это было нападение на жизненно важную инфраструктуру Германии и Западной Европы.

Домыслы из-за отсутствия информации

10 февраля, через два дня после публикации статьи Сеймура Херша, в Бундестаге по просьбе «Альтернативы для Германии» прошли первые дебаты по саботажу «Северных потоков». Народу на дебатах было мало, поскольку они прошли в пятницу днем, когда большинство депутатов вернулись в свои округа. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также на них отсутствовал.

Депутаты от ХДС и правящей коалиции, включая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), «Зеленых» и СВДП, предостерегли присутствовавших на дебатах от «спекуляций, основанных на докладе Херша». В то же время их коллеги из «Левой Партии» и «Альтернативы для Германии» обвинили правительство в том, что оно не внесло никакого вклада в выяснение того, кто стоит за саботажем, демонстрируя таким образом свою незаинтересованность в расследовании.

Между тем, порог в 25% голосов позволил бы создать парламентский комитет, который был бы уполномочен расследовать факты независимо. Видимо, пока в депутатской среде нет достаточной осведомленности или хотя бы интереса к докладу Сеймура Херша, чтобы создать такой орган. Так или иначе, Андрей Хунко отметил, что дебаты в немецком парламенте были очень разочаровывающими.

«Подавляющее большинство парламентариев не рассматривали по-настоящему суть статьи; вместо этого они лишь пытались дискредитировать автора или тех из нас, кто призывал к серьезным дебатам», – констатировал он.

А депутат от СПДГ, председатель подкомитета по контролю над вооружениями в Бундестаге Ральф Штегнер задался вопросом: «Считаете ли вы, что подобная террористическая атака в международных водах, в море, за которым наблюдает множество различных систем слежения, может произойти так, что никто не обратит на это внимания?». Политик не верит, что информация о взрывах не была выявлена во время правительственного расследования: «В это трудно поверить. Это была атака не на Марсе, это произошло в Балтийском море».

Ральф Штегнер, который также входит в комитет Бундестага по иностранным делам, сказал, что дважды запрашивал у правительства информацию, и ему ответили, что «ничего не знают». «Аргумент о том, что национальная безопасность находится под угрозой, используется чаще, чем мне бы хотелось», — говорит политик. — В большинстве случаев это используется только для того, чтобы не предавать вещи огласке, хотя на то нет веской причины.» Штегнер крайне удивлен тем, что после масштабной атаки спустя целые месяцы нет никакой общедоступной информации.

В In These Times также подчеркивают, что США мало сделали для расследования взрывов, несмотря на то, что через несколько дней после инцидента президент Джо Байден заявил, что в «подходящий момент» Штаты «отправят водолазов вниз, чтобы точно выяснить, что произошло».

В конце февраля Сеймур Херш указал на это несоответствие, заявив в подкасте: «Если он [Байден] хотел бы знать, кто это сделал, он может просто поручить это разведывательному сообществу». Тот факт, что администрация Байдена не отдала такого приказа, продолжил журналист, был обусловлен одной причиной: «Они знали, кто это сделал».

