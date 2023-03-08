Операция тупым ножом

Хотя ФРС причастна к началу отнюдь не единственного кризиса, лишь затяжной экономический спад 1981–1982 годов до сих пор называют именем ее председателя – Пола Волкера. Он смог выиграть титаническую борьбу с двузначной инфляцией в США, резко задрав ставки и очень долго удерживая их на высоте. Это достижение сделало его имя легендарным, но в герои редко записывают без жертв.

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