Хотя ФРС причастна к началу отнюдь не единственного кризиса, лишь затяжной экономический спад 1981–1982 годов до сих пор называют именем ее председателя – Пола Волкера. Он смог выиграть титаническую борьбу с двузначной инфляцией в США, резко задрав ставки и очень долго удерживая их на высоте. Это достижение сделало его имя легендарным, но в герои редко записывают без жертв.
Операция тупым ножом
Американские акции вчера рухнули, а доходности облигаций взлетели: на рынок вернулся страх рецессии. Ее предсказательница – инверсия кривой доходности – достигла глубин, невиданных с лета 1981 года, когда США вступали в долгую «Рецессию Волкера»
коллаж Тамары Лариной
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