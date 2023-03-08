Финансовые рынки Экономический курс США Джером Пауэлл

Операция тупым ножом

Глеб Баранов
8 марта 2023, 11:04

Американские акции вчера рухнули, а доходности облигаций взлетели: на рынок вернулся страх рецессии. Ее предсказательница – инверсия кривой доходности – достигла глубин, невиданных с лета 1981 года, когда США вступали в долгую «Рецессию Волкера»

коллаж Тамары Лариной