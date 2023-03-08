Пауэлл уронил всё. Совсем всё. Кроме доллара

У рынка сразу были довольно недобрые предчувствия относительно отчета председателя ФРС Джерома Пауэлла по денежно-кредитной политике в Конгрессе. Он был запланирован на вторник и среду: сначала глава Федрезерва должен был выступить и ответить на вопросы в Сенате, а затем – в Палате представителей. Учитывая разницу взглядов демократов и республиканцев на целесообразность подъема ставки, неприятные новости могли прийти не из той так из другой палаты.

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