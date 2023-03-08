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Пауэлл уронил всё. Совсем всё. Кроме доллара

Глеб Баранов
8 марта 2023, 00:54

На мировых рынках рухнуло вчера почти все: акции и облигации, нефть и золото, биткоин и обычные валюты. И только доллар взлетел до трехмесячного максимума

ТАСС/AP Автор: Susan Walsh Кредит:
Глава ФРС Джером Пауэлл перед лицом надвигающихся трудностей