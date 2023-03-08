Преимущества и особенности деревянных окон из лиственницы

Высокая востребованность деревянных евроокон из лиственницы со стеклопакетом от компании Woodcort, обусловлена следующими присущими им преимуществами:

устойчивость к воздействию низких температур (до -50 градусов по Цельсию);

высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;

продолжительный срок службы, достигающий 50 лет;

однородная фактура и привлекательная текстура древесины, благодаря чему изделия из лиственницы могут использоваться в качестве самостоятельного дизайнерского инструмента;

неподверженность воздействию насекомых, гниению и образованию плесени благодаря наличию в составе древесины натурального антисептика – камеди;

повышение прочности под воздействием влаги;

лиственница выделяет фитонциды, обеспечивающие поддержание благоприятных микроклиматических условий в помещении;

естественный оттенок и эффектный рисунок лиственницы украшают интерьер, формируют уютную атмосферу;

более высокая огнеустойчивость, чем у других пород древесины;

доступная стоимость.

Форма деревянных окон из лиственницы может быть разной. Благодаря применению новейших методов обработки этого материала стало возможным использование технологии клееного бруса, значительно улучшившей свойства оконного профиля. Усовершенствование обработки лиственницы позволяет изготавливать долговечные окна, отличаются высокой надежностью при минимальном обслуживании и уходе.

При планировании замены старых окон на новые необходимо принимать во внимание технические особенности конструкции. Окна старого образца проницаемы для пыли и воздуха, которые попадают в помещение снаружи. Кроме того, через щели на стыке рамы и стекла наружу уходит большое количество тепла.

В современных окнах из лиственницы используются однокамерные или двухкамерные стеклопакеты. Кроме того, из этого материала изготавливаются подоконники, улучшающие дизайн интерьера. В отличие от старых деревянных конструкций, нуждавшихся в периодической реставрации, новым окнам, изготовленным с применением современных технологий, требуется только минимальный уход.

Развитие технологий позволяет оснащать окна из лиственницы со стеклопакетом дополнительными элементами, например, противомоскитными сетками и отливами. Такие изделия гармонично вписываются в различные архитектурные решения.