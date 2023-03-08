Преимущества водных прогулок в Санкт-Петербурге

8 марта 2023, 13:58

Город, где есть сотни мостов и десятки островов, каналы и закованные в гранит набережные, шпили и дворцы, соборы и крепости – все это Санкт-Петербург. Северная Венеция, город на воде.

Прочувствовать все величие второй столицы, услышать через камни дыхание истории, осознать величие ушедших веков и восхититься творениями знаменитых архитекторов за несколько коротких дней попросту невозможно.

Как посмотреть больше за короткое время

Ограниченность во времени позволяет туристу осмотреть лишь небольшую часть города, побывать всего в нескольких местах. Мегаполис огромен, количество исторических памятников и жемчужин зодчества зашкаливает. Решить проблему помогут водные прогулки по каналам и рекам СПб, которые можно заказать по адресу neva-da.ru на сайте компании, специализирующейся на таких экскурсиях.

Можно заказать прогулку на катере или теплоходе, днем или ночью – город красив в любое время. Вечерняя или ночная экскурсия сопровождается ужином в ресторане, музыкой и другими приятными моментами.

Ночные прогулки всегда романтичны, но чтобы все прошло на высшем уровне, следует учесть ряд моментов:

  • Даже летним вечером на открытом водном пространстве достаточно зябко. Теплые вещи просто необходимы.
  • Некоторые мосты ночью могут быть разведены, поэтому маршрут возвращения нужно продумать заранее.
  • Не забыть полностью зарядить аккумуляторы всех гаджетов, чтобы запечатлеть все красоты города. Запасной павербанк тоже не будет лишним.

Днем турист получит возможность с необычного ракурса взглянуть на знаменитые дворцы и крепости Петербурга, увидеть Эрмитаж и Мариинский театр, набережные и соборы. Большинство самых известных достопримечательностей города входят в экскурсию по Парадной Неве, что позволит увидеть все самое интересное за одну поездку.

Также туристам предлагается вариант экскурсии hop on – hop off. Она подразумевает остановку в самых интересных местах по желанию путешественников. Можно ненадолго покинуть борт теплохода, подойти поближе и рассмотреть все подробнее, вернуться и продолжить прогулку.

Осмотреть Большой Петербург на Метеоре

Туристы могут расширить географию водной поездки выходом в Финский залив с посещением Кронштадта и Петродворца. Высокоскоростные Метеоры быстро доставят к месту назначения, позволив насладиться настоящим морским приключением, свежим ветром Балтики и морскими брызгами. Важное преимущество такой поездки – отсутствие пробок, преследующих путешественников на автомагистралях города в часы пик.