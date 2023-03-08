Преимущества водных прогулок в Санкт-Петербурге

Прочувствовать все величие второй столицы, услышать через камни дыхание истории, осознать величие ушедших веков и восхититься творениями знаменитых архитекторов за несколько коротких дней попросту невозможно.

Как посмотреть больше за короткое время

Ограниченность во времени позволяет туристу осмотреть лишь небольшую часть города, побывать всего в нескольких местах. Мегаполис огромен, количество исторических памятников и жемчужин зодчества зашкаливает. Решить проблему помогут водные прогулки по каналам и рекам СПб, которые можно заказать по адресу neva-da.ru на сайте компании, специализирующейся на таких экскурсиях.

Можно заказать прогулку на катере или теплоходе, днем или ночью – город красив в любое время. Вечерняя или ночная экскурсия сопровождается ужином в ресторане, музыкой и другими приятными моментами.

Ночные прогулки всегда романтичны, но чтобы все прошло на высшем уровне, следует учесть ряд моментов:

Даже летним вечером на открытом водном пространстве достаточно зябко. Теплые вещи просто необходимы.

Некоторые мосты ночью могут быть разведены, поэтому маршрут возвращения нужно продумать заранее.

Не забыть полностью зарядить аккумуляторы всех гаджетов, чтобы запечатлеть все красоты города. Запасной павербанк тоже не будет лишним.

Днем турист получит возможность с необычного ракурса взглянуть на знаменитые дворцы и крепости Петербурга, увидеть Эрмитаж и Мариинский театр, набережные и соборы. Большинство самых известных достопримечательностей города входят в экскурсию по Парадной Неве, что позволит увидеть все самое интересное за одну поездку.

Также туристам предлагается вариант экскурсии hop on – hop off. Она подразумевает остановку в самых интересных местах по желанию путешественников. Можно ненадолго покинуть борт теплохода, подойти поближе и рассмотреть все подробнее, вернуться и продолжить прогулку.

Осмотреть Большой Петербург на Метеоре

Туристы могут расширить географию водной поездки выходом в Финский залив с посещением Кронштадта и Петродворца. Высокоскоростные Метеоры быстро доставят к месту назначения, позволив насладиться настоящим морским приключением, свежим ветром Балтики и морскими брызгами. Важное преимущество такой поездки – отсутствие пробок, преследующих путешественников на автомагистралях города в часы пик.