Путин: русская культура – это ориентир, объединяющий общество

Великая русская культуру и литература – важнейшие морально-нравственные ориентиры, которые объединяют наше общество.

Об этом на церемонии награждения выдающихся женщин страны России заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, поэтому в наши дни чрезвычайно значимо сбережение, изучение уникального культурного наследия страны, передаёт РИА Новости.

«Нашу великую культуру, литературу мы всегда будем ценить, как опору, дающую важнейшие морально-нравственные ориентиры, которые объединяют наше общество, всю нашу страну, всех нас», – подчеркнул Путин.

Кроме того, он отметил, что женщины являются важнейшей частью русского народа.

«Кто-то из выступавших сказал спасибо большое русскому народу. Я хочу сказать, что вы, вообще женщины страны и есть важнейшая часть русского народа. Вам спасибо большое за вашу работу», – заявил президент РФ.

