Решающая схватка за СПГ началась

Сжиженный природный газ (СПГ) — единственный вид российского топлива, который еще не подвергся санкциям. Поэтому российское правительство решило в разы нарастить его экспорт. Однако для этого необходимо разработать и внедрить собственные технологии крупнотоннажного сжижения газа.

Вице-премьер Александр Новак 7 марта провел совещание по развитию производства СПГ, на котором поручил создать «дорожную карту» по локализации оборудования и технологий с тем, чтобы в среднесрочной перспективе производить 100 млн тонн СПГ в год.

Статья по теме: Газ пошел вразнос

На «дорожной карте» место нашлось всем

В совещании у замглавы кабина приняли участие не только представители Минпромторга, Минэнерго, «Газпрома» и «Новатэка», но также «Роснефти», в которой уже прорабатывается ряд крупных СПГ-проектов. Кроме того, были приглашены потенциальные разработчики СПГ-технологий из «Росатома» и научно-образовательных центров. В частности, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

Вице-премьер сформулировал стратегическую задачу в области экспорта СПГ — производить в среднесрочной перспективе (судя по всему, к 2030 году – прим. «Эксперт») «не менее 100 млн тонн в год». Это примерно в 3 раза больше, чем в прошлом году, так как, по словам Новака, «на сегодняшний день по реализованным проектам производство составляет порядка 33 млн тонн». В более краткосрочной перспективе (видимо, к 2026 году – прим. «Эксперт») Александр Новак надеется, что с учетом проектов, находящихся в стадии строительства, в том числе близких к завершению, например, таких как «Артик СПГ 2», а также уже запущенного в сентябре прошлого года завода в Усть-Луге, «Россия выйдет на производство 66 млн тонн СПГ в год».

Для того, чтобы реализовать стратегическую цель, необходимо, по словам Александра Новака, решить ряд предварительных задач. Для начала «дополнительно изыскать ресурсную базу для проектов ещё на 34 млн т СПГ в год». Это, скорее всего, не станет существенной проблемой даже при вынужденной в сегодняшних условиях сокращения добычи на месторождениях «Газпрома». Достаточно просто вернуться к добычным объемам 2021 года.

Сложнее локализовать разработку СПГ-технологий и производство необходимого оборудования, особенно — в сфере крупнотоннажного сжижения газа. Для решения этой проблемы Александр Новак предложил «организовать комплексное взаимодействие органов власти и компаний, обеспечить локализацию крупно- и среднетоннажного оборудования для отрасли СПГ, проработать меры снижения административных барьеров».

Всем участникам мартовского совещания были поставлены конкретные цели. Минэнерго при поддержке Минпромторга предстоит разработать «дорожную карту» проекта с долей отечественных технологий в 80% от потребности отрасли, осуществить мониторинг возможностей и рисков российских СПГ-производств с учётом мирового спроса, консолидировать планы компаний по созданию и закупке оборудования и технологий с последующей организацией их серийного выпуска.

ВУЗы, по словам Владимира Литвиненко, должны обеспечить «кадровый потенциал» для развития СПГ отрасли, а также участвовать в разработках «собственных технологий производства оборудования для СПГ — от теплообменников до турбин, которые затем можно вывести в серийное производство».

Александр Новак также поручил участникам совещания сформировать рабочие группы по направлениям, чтобы оценить уровень импортонезависимости в отрасли. Таким образом, в правительстве придумали схему увеличения разы производства и экспорта СПГ до 2030 года. Фактически предложено создать своего рода национального проекта, в котором объединяются усилия госаппарата, частных и государственных как энергетических, так и высокотехнологичных производителей оборудования.

Сделать данный шаг давно уже предлагали многие эксперты и работники отрасли. При этом важно подчеркнуть, что на реализацию стратегического СПГ-проекта будут брошены в основном внебюджетные финансовые средства. Такое решение продиктовано сложным переплетением внутренних и внешних вызовов.

Глобальный рынок стремительно меняется

Между тем, ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу при обсуждении десятого пакета санкций ЕС против России предложил ввести еще один ценовой потолок — против СПГ. С ходу не прошло. Но к этому вопросу, похоже, еще вернутся.

В 2022 году экспорт ПАО «Газпром» упал, по данным компании, на 46%. К началу этого года поставки по трубам рухнули в 8 раз. Вместо порядка 300 млн кубометров в сутки — в пределах 30 млн. Экспорт же СПГ, наоборот, увеличился на 15%, превысив 20 млрд кубометров. При этом европейская экономика прямо-таки подсела на сжиженный газ. По данным международной группы импортеров СПГ (GIIGNL) в 2021 году этот вид топлива в Европу завезли в размере 102 млрд кубов, а в 2022-ом — 168 млрд. Так что перспективы возвращения российского топлива на европейский рынок и завоевание части азиатского за счет СПГ выглядят вполне реалистично.

Статья по теме: Новый фокус с газом у Европы не пройдет

По оценкам Energy Informaition Administration (EIA), спрос на весь природный газ в мире к 2030 году по сравнению с 2022-м возрастет на 12,5% — с 4,037 трлн. кубометров до 4,398 трлн. Добыча вырастет до 4,443 трлн кубов. Небольшой профицит останется, но он уже чреват дефицитом. А значит — есть вероятность роста цен, по крайней мере, на тех или иных региональных рынках. Большая часть добытого газа, конечно, продолжит поступать к потребителям по трубопроводам. Но заметно вырастут и глобальные поставки СПГ. По оценке аналитического агентства Rystad Energy, годовое производство СПГ в мире к 2030-му вырастет на 70% до 638 млн тонн. Против 380 млн тонн по итогам 2021 года.

По прогнозу российского Минэнерго, В 2030-ом СПГ произведут в пределах 700 млн тонн. Если тонны перевести в кубические метры (1 тонна СПГ составляет 1,38 тысяч кубометров), то получится почти 1 трлн кубов. Почти четверть от мировых поставок природного газа. Есть за что конкурировать. Тем более, в условиях перераспределения глобального спроса на СПГ с Европы и США в Азию. По данным GIIGNL, в мире в 2021 году было продано 372 млн тонн СПГ, из которых более 70% приходилось на Азию.

Правда, в 2022 году ситуация изменилась — Европа на 60% увеличила покупки СПГ, а в Китае из-за коронавирусных локдаунов спрос упал на 20 млрд кубов. Но в этом году прогнозируется оживление экономики Поднебесной, а значит и роста потребления СПГ. По расчетам GIIGNL, Россия в 2021 году занимала четвертое место в глобальном экспорте СПГ, уступая Австралии (78,5 млн тонн), Катару (77 млн) и США (67 млн тонн). В 2022-м позиция России сохранилась. Но лидеры поменялись. По ряду оценок, на первое место вырвались США, оттеснив Австралию.

В правительстве готовят российский прорыв

Согласно последней оценке вице-премьера Александра Новака, производство СПГ в России в прошлом году выросло на 8%, до 46 млрд куб. м, или 33,3 млн тонн. Почти все пошло на экспорт. Еще в феврале он прогнозировал, что «мировой рынок газа становится максимально глобальным, поэтому в будущем в силу мобильности сжиженный газ станет все более востребованным».

Зампред правительства при этом уверен в усилении позиций РФ в глобальной гонке, потому что «экономические показатели российских СПГ-проектов являются одними из наиболее конкурентоспособных в мире благодаря низкой стоимости добычи и низким затратам на выполнение логистических операций в АТР». Эти выводы основаны в том числе на расчетах Международного газового союза (МГС), неправительственного аналитического центра, основанного в 1931 году. Суммарная себестоимость российского СПГ на целевых рынках составляет 3,7-7 долларов за 1 мл. британских тепловых единиц (BTU). В США, Катаре и Австралии — 7-11 долларов. Для справки — 1 млн BTU равен 28,263 кубометров.

Однако внедрение СПГ-технологий в ряде газодобывающих стран началось еще в нулевые годы. Процессу, в том числе, способствовал опережающий рост добычи нефти и газа из сланцевых пластов. Российский ТЭК, как считают многие специалисты, проспал сланцевую, а затем и «сжиженную» революцию и оказался догоняющей стороной. Хотя, конечно, дело не совсем стояло на месте. Десять лет назад Россия занимала 5-6 место в сфере производства и экспорта СПГ, обеспечивая всего лишь 5% мирового потребления. К концу десятых годов наша доля на глобальном рынке выросла до 8%. Тем самым, как подчеркивалось выше, страна вышла на четвертое место в мире по поставкам СПГ.

Но этого явно недостаточно. В российском Минэнерго планируют выйти на 2-3 место в глобальной конкуренции, застолбив за собой до 15-20% мирового рынка. В марте 2021 года правительство своим распоряжением одобрило «Долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации», рассчитанную до 2035 года. Разработчики документа предложили, в том числе на основе данных МЭА, МГС, GIIGNL два возможных сценария развития СПГ-отрасли.

Согласно «низкому» сценарию, к 2024 году прогнозировалось выйти на производство 46 млн тонн. По «высокому» сценарию в 2024 году ожидалось 65 млн тонн. Сразу бросается в глаза, что при сохранении нынешних темпов роста (+8%), достигнуть даже «низкого» показателя будет нереально. На 2025-2030 годы по «низкому» запланировано 63 млн/т в год. По «высокому» — 102,5 млн тонн. В 2031-2035 годах по «низкому» — 80 млн т/год. По «высокому» — 140 млн.

Однако в распоряжении правительства, одобрившего долгосрочный план, остался только один показатель — к 2035 году производство СПГ должно вырасти в три раза к уровню 2019 года (29 млн т). Впрочем, если пересчитать показатели программы, то темпы роста окажутся несколько иными. По «высокому» сценарию производство увеличится не в 3, а в 4,5 раза. По «низкому» — в 2,5.

Что касается количества предприятий, то в программе их было представлено 19. И они были разделены по четырем степеням готовности: «действующие» (или почти готовые к запуску), «вероятные», «возможные», и, наконец, «те, которые трудно оценить».

В первую группу включены пять проектов: «Сахалин-2» (проектная мощность — 9,5 млн т/г, в 2022-ом произведено 11,2 млн), «Ямал СПГ» (почти 20 млн т), «Выборг СПГ» (660 тыс. т), «Арктик СПГ-2» (проектная мощность трех производственных линий — 19,8 млн т/г, запуски запланированы с 2023 по 2025 год); «Портовая СПГ» (1,5 млн/т).

Во вторую («вероятную») группу вошли еще 5 проектов. Они подготовлены на уровне принятия инвестиционных решений (правда, на практике далеко не по всем проектам это сделано). К строительству там не приступали. Речь идет об «Обском СПГ» (мощность 5-6 млн/т, запуск — не определен из-за задержки в принятии инвестрешения), газоперерабатывающем и газохимическом комплексе в Усть-Луге (13,3 млн т/г, запуск — 2024-2025)), «Артик СПГ-1» (19,8 млн т, после 2027 года), «ЯТЭК» (Саха-Якутия, 17,7 млн/т, 2026-2027), «Дальневосточный СПГ» в рамках «Сахалин-1» (6,2 млн т, запуск — после 2027 года).

«Возможных» проектов — всего два: третья технологическая линия на «Сахалине-2» (5,4 млн т, запуск после 2027 года), «Артик СПГ-3» — 19,8 млн т/г. Ресурсная база пока изучается. Поэтому не определено начало строительства. Остальные 7 проектов, которые настолько «трудно оценить», что до 2030 года их наверняка не запустят.

При этом стоит подчеркнуть, что среди «труднооценимых» проектов есть два, разрабатываемых «Роснефтью»: «Бухта «Север» (Красноярский край, 35-50 млн т в год, запуск в пределах 2030-2035 годов) и «Кара СПГ» (Новая Земля, 3 — млн т, запуск в аналогичных первому пределах).

Налоговое плечо оказалось узковато

Так или иначе, речь всерьез идет о существенном увеличении объемов производства СПГ в обозримом будущем. Будем честны — добиться этого, пожалуй, невозможно без применения эффективных мер господдержки. Заметных бюджетных инвестиций на развитие производства СПГ правительство, впрочем, до сих пор не выделяет. А до прошлого года в основном делали ставку на либерализацию налогового режима.

Для начала была установлена нулевая экспортная пошлина на СПГ. Затем в декабре 2017 года дерегулированы цены на газ, который далее используется при производстве экспортного СПГ. Через год либерализованны цены на природный газ, который сжижается для внутреннего потребления. Дополнительно ПАО «Новатэк», разрабатывающее месторождения на полуостровах Ямал и Гыдан, получило нулевую ставку НДПИ. Кроме того, субъекты РФ получили право на снижение региональной части ставки налога на прибыль вплоть до нуля, а также на предоставление льгот по налогу на имущество СПГ-предприятий на Ямале.

Эти налоговые льготы, безусловно, помогли России занять четвёртое место в глобальном соревновании. Но вот с фискальными льготами все же переборщили. Федеральный бюджет текущего года свёрстан с дефицитом в 2% ВВП. Но январь уже отобрал у годового плана 60% прежде всего за счет падения доходности ТЭК. Пришлось в Налоговый кодекс внести изменения, согласно которым ставку налога на прибыль при экспорте СПГ увеличивается с 20% до 34%. Правда, в феврале прежнюю ставку вернули «Газпрому», и так перегруженному фискальными нововведениями.

К тому же налоговая либерализация стала менее эффективной после 24 февраля 2022 года. В апреле в рамках пятого пакета антироссийских санкций ЕС были запрещены поставки в Россию технологий и оборудования для производства СПГ. Схожие рестрикции ввели США и Великобритания. В результате с отечественного рынка ушли крупные держатели патентов и производители СПГ-аппаратуры: APCI (США), Linde (Германия), Shell (Великобритания-Нидерланды), Air Liquide (Франция).

Запад хочет затянуть технологическую петлю

Таким образом, Россия оказалась без технологий и оборудования для крупнотоннажного производства СПГ. Впрочем, «Новатэк» успел внедрить технологии среднетоннажного производства «Артик Каскад». На их основе в сентябре прошлого года заработал завод «СПГ Портовая», мощностью в 1,5 млн тонн в год. Ранее планировалось взять за основу разработки «Linde». После этого успеха специалисты отрасли стали обсуждать возможности масштабирования среднетоннажного производства взамен нескольких крупнотоннажных проектов.

Но факт остается фактом. Локализовать в полной мере современные технологии до начала санкционной войны не удалось. Слишком долго в правительстве и в отрасли делали ставку на иностранные капиталовложения. Для улучшения инвестиционного климата в 2015 году кабмин даже обнулил ставку НДС на ввоз не производимого в России СПГ-оборудования. Евразийская экономическая комиссия в 2018-ом освободила от импортных пошлин все товары, ввозимые на Южно-Тамбейский СПГ-проект.

Заместитель генерального директора Фонда национальный энергетической безопасности Алексей Гривач скептически оценивает подготовку кабмином СПГ-отрасли к внешним вызовам: «Работа ведётся, но к сожалению, с момента принятия решения о реализации проектов по производству СПГ на Ямале много времени было упущено в сфере локализации технологий и производства ключевых образцов оборудования для крупнотоннажных линий по производству СПГ. А также по объединению усилий крупных российских игроков для ускоренного развития российской технологической базы. К примеру, инвестиционное решение по “Арктик СПГ-2” не предполагало никакой высокотехнологичной локализации».

Эксперт считает, что «правительство изначально заняло в этой сфере достаточно пассивную позицию, не ставило жесткие задачи по локализации и не контролировало их выполнение».

По мнению заместителя директора Института энергетики и финансов по энергетическому направлению Алексея Белогорьева, «дело не объемах бюджетных денег, инвестировать могут и “Газпром”, и “Новатэк”». Он считает, что «дело в конкретных разработках по конкретному оборудованию». А здесь есть проблемы, особенно с крупнотоннажным производством. При этом идея масштабировать среднетоннажные проекты на основе «Арктического каскада», как предупреждает эксперт, «экономически невыгодна». Поэтому «запуск, например, “Артик СПГ-2” будет скорее всего, отложен на 2-3 года или более».

Основания для позитива есть

Впрочем, ситуация в отрасли все же далеко не безнадежная. Так, еще несколько лет назад из федерального бюджета были частично профинансированы ряд инфраструктурных СПГ-проектов. По данным Минэнерго, уже осуществлен значительный объем инвестиций в производственные объекты в рамках долгосрочной программы развития СПГ. Например, для обеспечения серийного ввода крупнотоннажных проектов «Новатэк» завершает создание центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка Мурманской области. Центр возьмет на себя функции интегратора оборудования, строительства отдельных модулей и окончательной сборки линий сжижения на основаниях гравитационного типа. Центр рассчитан на выпуск одной линии сжижения мощностью 6,6 млн тонн за 18 месяцев.

Правительством также принято решение о создании испытательного стенда криогенного оборудования. Кроме того, в прошлом году было кабмин решил субсидировать НИОКР в сфере СПГ в размере 1 млрд рублей. Конечно, это явно недостаточно. Совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон, например, оценил минимальные расходы только на НИОКР в ближайшее время в 24 млрд рублей. Но это, как обещают в Минэнерго, только начало.

К тому же кабмин еще несколько лет назад привлек к разработке СПГ-технологий и оборудования ряд предприятий «Росатома» и «Ростеха». Уже есть определенные подвижки. Так, дочернее предприятие АО «Атомэнергомаш» АО «ОКБМ Африкантов» разработало криогенный стенд, на котором можно тестировать и СПГ-оборудование. На ПМЭФ-2022 «Газпром» и «Росатом» подписали меморандум о сотрудничестве. Это позволит «Газпрому» использовать данный стенд для испытания собственной СПГ-аппаратуры.

К слову, в отрасли сейчас также обсуждается проблема замены четырех японских газотурбинных двигателей H100, которые компания Mitsubishi Heavy Industries должна была поставить на строящийся в порту Усть-Луга «Газпромом» и АО «РусГазДобыча» крупнейший в России комплекс по производству СПГ и ряда других газовых фракций. Есть предложение использовать газовые турбины ГТД-110М, которые уже испытаны на «ОДК-Сатурн» в Рыбинске (дочернее предприятие «Ростеха»).

В общем, у Александра Новака есть основания для позитивного прогноза: «несмотря на внешние ограничения, реализация всех намеченных проектов в сфере СПГ остается приоритетной задачей». Он даже расшифровывает, на что конкретно пойдет млрд рублей бюджетной помощи — на частичное финансирование четырех проектов по созданию СПГ-оборудования для средне- и крупнотоннажного производства. Кроме того, по его словам, еще 18 проектов инвестируют из внебюджетных источников.

Подводя итоги, можно констатировать, что ситуация в российской СПГ-отрасли после введения Западом запретов на поставки технологий и оборудования сложилась крайне сложная. Своих крупнотоннажных технологий и аппаратуры пока просто нет. Что ставит под сомнение полнокровную реализацию Долгосрочной программы производства СПГ к 2035 году. Практически все эксперты сомневаются, что удастся произвести согласно «высокому» сценарию 140 млн тонн СПГ в год.

Однако итоги совещания у вице-премьера Александра Новака все-таки вселяют определенную надежду, что совместными усилиями правительства, нефтегазовых компаний, «Росатома» и «Ростеха», а также научных кадров, задача максимальной — до 80% — локализации крупнотонажного сжижения газа будет решена до 2030 года. В результате годовое производство достигнет 100 млн тонн, а на глобальной экспортной карте Россия поднимется выше сегодняшнего четвертого места.