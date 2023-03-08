Times утверждает, что Запад знает имя возможного «спонсора» подрыва «Северных потоков»

Разведке западных стран известно имя предполагаемого «спонсора» диверсий на газопроводах «Северный поток».

Об этом говорится в статье британской газеты Times. При этом, как утверждает издание, имя предполагаемого частного спонсора, украинца, не связано с киевскими властями.

«Оно циркулирует в разведывательных кругах уже несколько месяцев, но не раскрывается», – подчёркивается в публикации.

Авторы статьи предполагают, натовские чиновники, судя по всему, хотели тем самым защитить Украину от публичного спора с Германием. Кроме того, отмечается, что уже через неделю после диверсии западные разведчики сообщили сотрудникам скандинавской делегации в Брюсселе, что за терактами на «Северных потоках» стоят не американцы, россияне или поляки, а «частное предприятие с Украины».

«Им (сотрудникам) сказали, что это не будет обнародовано, и рекомендовали уклоняться от любых вопросов о том, почему официальное расследование уничтожения трубопровода так медленно продвигается», – пишет британская газета.

Напомним, 7 марта американское издание New York Times сообщило о наличии разведданных. В них якобы утверждается, что за диверсией на газопроводах стоит проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны властям «незалежной». В свою очередь, издание Zeit (Германия) написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данные публикации говорят о том, что авторы теракта на «Северных потоках» хотят отвлечь внимание.

Ранее «Эксперт» писал, что 8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках», в котором рассказал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне прошлого года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

По его мнению, Вашингтон организовал диверсию на «Северных потоках» из-за недоверия к Германии, с целью удержать страну «в режиме антироссийских санкций».

