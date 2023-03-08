В Кремле прокомментировали публикации в СМИ о взрывах на «Северных потоках»

Последние публикации о взрывах на «Северных потоках» – это скоординированный вброс в СМИ. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков.

Напомним, накануне американское издание New York Times сообщило о наличии разведданных. В них якобы утверждается, что за диверсией на газопроводах стоит проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны властям «незалежной». В свою очередь, издание Zeit (Германия) написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.

По словам представителя Кремля, данные публикации говорят о том, что авторы теракта на «Северных потоках» хотят отвлечь внимание.

«Явно, это скоординированный вброс в СМИ», – подчеркнул Песков.

При этом он выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без расследования что-то предполагать про теракты. Пресс-секретарь президент РФ также подчеркнул, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию.

«Несколько дней назад мы получили ноты об этом от Дании и Швеции. Это всё не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры «потоков» и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет», – резюмировал представитель Кремля.

Как ранее писал «Эксперт», американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сделал очередное заявление о подрыве газопроводов «Северный поток», назвав США единственными подозреваемыми в этом теракте.

8 февраля Херш опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках», в котором рассказал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне прошлого года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Согласно данным журналиста, решение о проведении операции принимал глава Белого дома Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации. Москва настаивает на формировании генсеком ООН независимой международной комиссии для расследования инцидента в Балтике.

Позже Херш пояснил, что Вашингтон организовал диверсию на «Северных потоках» из-за недоверия к Германии, с целью удержать страну «в режиме антироссийских санкций».