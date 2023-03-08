Владимир Ефимов: 10 млн превысило число уникальных посетителей инвестпортала Москвы

Число уникальных посетителей инвестиционного портала Москвы с момента его запуска превысило 10 млн. Росту этого показателя способствует то, что сервисы и возможности ресурса постоянно развивают и дополняют, сообщил 8 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Функции инвестиционного портала востребованы предпринимателями, а число его пользователей поступательно растет. Так, за 9 лет количество уникальных посетителей портала превысило 10 млн», — сказал Владимир Ефимов. В том числе, количество уникальных посещений в 2022 году выросло на 850 тыс. и достигло 2,5 млн. А с начала 2023 года сайт посетили более 312 тыс. человек, добавил вице-мэр.

Напомним, на инвестпортале столицы представлены меры господдержки промышленности и проекты, которые уже реализуют в городе. Пользователи ресурса также могут связаться с мэрией Москвы (задать вопрос или внести предложение), арендовать помещение в технопарке или подобрать другую площадку для запуска производства.

Самая востребованная функция ресурса — запись на осмотр городского объекта, выставленного на торги: всего ею воспользовались более 241,5 тыс. раз, из них более 52,3 тыс. — в прошлом году, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. «Прежде чем записаться, инвесторы могут ознакомиться с подробной информацией о недвижимости, в том числе уточнить сведения объекта на о инфраструктуре вокруг объекта и его техническом оснащении, которые раньше можно было узнать только в лотовой документации или при личном посещении объекта», — отметил он.

Кроме того, на инвестпортале работает инвестиционная карта: с помощью ее аналитических инструментов можно подобрать недвижимость с хорошей проходимостью или подходящей целевой аудиторией.

В числе популярных сервисов ресурса — навигатор мер поддержки, с помощью которого можно выбрать подходящие бизнесу налоговые льготы, субсидии или гранты: всего 158 преференций, сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «В прошлом году этим сервисом воспользовались 15,6 тыс. предпринимателей, что на 12,1 тыс. больше, чем в 2021 году. В начале этого года сервис тоже популярен: к нему уже обратились 576 человек, тогда как за то же время прошлого года – 376», — уточнил Овчинской. Всего за два года работы этим навигатором воспользовались 19,6 тыс. уникальных посетителей, уточнил он.

По данным мэрии Москвы, за год в навигатор мер поддержки добавили 53 преференций. А также обновили интерфейс личного кабинета и инвесткарту: в нее внедрили изохроны, с помощью которых можно наглядно увидеть пешую и транспортную доступность любого объекта и оценить инфраструктуру рядом с ним.

«На инвестпортале представлены объекты городского имущества, которые жители, инвесторы и предприниматели могут приобрести напрямую у столицы. В разделе “Имущество от города” в открытом доступе публикуется вся необходимая информация о выставленной на торги недвижимости, условия участия и правила проведения торгов», — добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его оценке, развитие этого сервиса способствует росту открытости городских торгов. «Сейчас на портале представлена информация по более чем 5,6 тыс. объектам городской собственности», — резюмировал он.