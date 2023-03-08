Новая информация о взрывах на газопроводах «Северный поток» подтверждает то, что президент Украины Владимир Зеленский – марионетка ЦРУ.

Об этом в своём микроблоге в Twitter написал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

«Согласно информации, опубликованной вечером Die Zeit и New York Times, в диверсиях на газопроводах "Северный поток" также приняла участие "проукраинская группировка", – подчеркнул он. – Это подтверждение того, что мы – жертвы военного действия НАТО, а Зеленский – марионетка ЦРУ!».

Напомним, 8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках», в котором рассказал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне прошлого года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

По его мнению, Вашингтон организовал диверсию на «Северных потоках» из-за недоверия к Германии, с целью удержать страну «в режиме антироссийских санкций».

7 марта американское издание New York Times сообщило о наличии разведданных. В них якобы утверждается, что за диверсией на газопроводах стоит проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны властям «незалежной». В свою очередь, Zeit (Германия) также утверждает, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.

8 марта британская газета газеты Times написала, что разведке западных стран известно имя предполагаемого «спонсора» диверсий на газопроводах «Северный поток». При этом, как утверждает издание, этот человек украинец, но он никак не связано с киевскими властями.

Комментируя эти сообщения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные публикации говорят лишь о том, что авторы теракта на «Северных потоках» хотят отвлечь внимание.