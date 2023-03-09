Акции дня: бумаги «Белуги» устремились вверх

На Мосбирже по итогам торгов в четверг, 9 марта наибольший рост продемонстрировали акции группы «Белуга». За день котировки поднялись на +7,47% до 3455 рублей за акцию.

Трейдеры покупали бумаги в ожидании совета директоров, который состоится 13 марта, и где будет принято решения о выплате дивидендов по итогам 2022 года. «Котировки подскочили до пика с января 2022 года, приостановив повышение у сопротивления 3500 руб», - отметила аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,24% до 2290,14 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,05% до 950,93 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:54 мск составила 83,07 долларов за баррель (+0,50%). Российская валюта укреплялась – 75,91 руб. за доллар.