S&P 500: между рецессией 1980-х и стагфляцией 1970-х

Вчера рынки по сложившейся еще в прошлом году традиции не особенно верили словам председателя ФРС Джерома Пауэлла. Но если зимой они отказывались допустить, что тот окажется в достаточной мере “ястребом”, то теперь ситуация стала обратной.

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