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S&P 500: между рецессией 1980-х и стагфляцией 1970-х

Глеб Баранов
9 марта 2023, 10:11

Второй день заявлений Джерома Пауэлла в Конгрессе оказался для ценных бумаг США немногим проще, чем первый. Доходности облигаций вчера взлетели, а акции закрыли день разнонаправлено. Рынки почти уверены, что в марте ФРС поднимет ставку на 50 б.п.

Коллаж: Тамара Ларина