S&P 500: между рецессией 1980-х и стагфляцией 1970-х

Вчера рынки по сложившейся еще в прошлом году традиции не особенно верили словам председателя ФРС Джерома Пауэлла. Но если зимой они отказывались допустить, что тот окажется в достаточной мере “ястребом”, то теперь ситуация стала обратной.
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Второй день заявлений Джерома Пауэлла в Конгрессе оказался для ценных бумаг США немногим проще, чем первый. Доходности облигаций вчера взлетели, а акции закрыли день разнонаправлено. Рынки почти уверены, что в марте ФРС поднимет ставку на 50 б.п.
Коллаж: Тамара Ларина
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