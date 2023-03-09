Смена эпохи: В Японии уходит многолетний глава ЦБ, изменивший буквально все

Харухико Курода не просто рулевой центробанка, именно он кардинально изменил монетарную политику, что в свою очередь сказалось на экономике, работе коммерческих банков и рынках страны в целом.

Его работу нельзя оценить однозначно, ведь новая монетарная политика принесла огромное количество негативных побочных эффектов, и тем более важен уход этого человека со своего поста. Уже совсем скоро Курода передаст бразды правления новому рулевому Кадзуо Уэде.

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Десятилетие Куроды в Банке Японии изменило то, как японские банки зарабатывают деньги

Беспрецедентное смягчение денежно-кредитной политики, проведенное Банком Японии за последнее десятилетие, изменило поведение кредиторов страны.

Именно Харухико Курода ввел отрицательные процентные ставки. Что же касается предстоящего заседания, то участники рынка уже готовятся к тому, что новым управляющий пойдет по пути нормализации политики, если это, конечно, возможно.

Масштабные меры стимулирования Банка Японии, которые участники рынка часто называют «Базукой Курода», привели к снижению доходности государственных облигаций Японии (JGB), вынудив банки внести серьезные изменения в свои портфели.

Несмотря на то, что JGB традиционно составляли значительную часть банковских активов, ведь считалось, что они имеют минимальные риски дефолта и они ликвидны, то есть из всегда можно быстро продать, кредиторам приходилось искать другие инструменты, чтобы повысить доходность.

Доход от кредитования

За время работы Куроды, доходы банков от кредитования также заметно снизились. Еще до того, как он взял бразды правления ЦБ в свои руки, процентные ставки по кредитам были низкими, в среднем по состоянию на март 2013 года ставка составляла всего 0,962%. Однако агрессивные меры стимулирования привели к тому, что десятилетие спустя кредитная ставка стала еще ниже — 0,704%. Стоит также отметить - этот показатели остается ниже 2% уже более 20 лет.

Таким образом, за время работы господина Куроды чистый процентный доход трех крупнейших банков Японии упал почти на 30%. Сюда входят доходы от ссуд и облигаций когда-то составлял основную часть их прибыли.

Стоит сказать, что Банк Японии последние годы беспрестанно печатал деньги и скупал практически все, что только можно. ЦБ скупал даже ETF, и является крупнейшим владельцем акций внутри страны. Конечно же, он выкупал долговые бумаги и скупил почти все гособлигации, в результате чего некогда крупнейший и ликвидный долговой рынок перестал по сути функционировать так, как должен. Кроме того, ЦБ ввел контроль за доходностью бондов, и вмешивается в рынок практически каждый раз, когда этот показатель поднимается выше заданного ориентира. Именно из-за фактически убитого рынка, поднимать ставки становится крайне сложно, если не сказать больше. Дело еще в том, что из-за бесконечно работающего печатного станка японская йена стала одной из главных валют фондирования для финансовых операций за пределами страны, и Банк Японии пытается найти баланс: с одной стороны нужна более менее слабая валюта для поддержки экспорта, с другой, когда она начинает перманентно слабеть, как в 2022-м году, у ЦБ возникает головная боль, и он даже проводил масштабнейшие интверенции.

Добавим, японские банки в настоящее время имеют больше трансграничных рисков, чем их коллеги в других развитых странах. На зарубежные операции трех крупнейших банков сейчас приходится 40-50% их общей прибыли по сравнению с 20-30% десять лет назад. В значительной степени как раз из-за их зарубежной экспансии их общие активы выросли более чем на 60%.

Руководители местных банков не ожидают быстрой последовательности повышений ставок в стиле Федеральной резервной системы, а вместо этого ждут от нового главы ЦБ более мягкого постепенного подхода. Тем не менее, Уэде, возможно, не предпримет никаких действий сразу после того, как станет главой ЦБ, ведь по его собственным словам, для изменения курса денежно-кредитной политики нужно, чтобы в экономике произошел серьезный сдвиг.

Вот такие масштабные изменения в финансовой системе произошли при Куроде, и новому председателю вряд ли можно позавидовать. Ему предстоит поломать голову, как вернуть ЦБ на путь нормализации политики.







