Байден бросает бюджетный вызов республиканцам

Джо Байден официально не объявил еще об участии в президентских выборах 2024 года, но все его действия в последние недели говорят о намерении сохранить белодомовскую прописку еще на четыре года. О планах избираться на второй срок свидетельствует и намеченная на четверг, 9 марта, поездка в Пенсильванию. В этом колеблющемся штате на северо-востоке США Байден планирует раскрыть проект федерального бюджета с повышением налогов на богатых американцев и корпорации. Считается, пишет Reuters, что эти предложения станут основой его избирательной кампании на президентских выборах следующего года.

В новом проекте бюджета содержится немало предложений, исключенных из прошлогоднего бюджета. Проект наверняка встретит в Конгрессе еще более ожесточенное сопротивление республиканцев, которые после успеха на прошлогодних промежуточных выборах получили контроль над нижней палатой высшего законодательного органа Америки. Он бросает прямой вызов республиканцам и спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти, который уже пригрозил заблокировать увеличение потолка федерального долга до 31,4 трлн долларов, если президент Байден не согласится снизить расходы федерального правительства.