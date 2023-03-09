Байден бросает бюджетный вызов республиканцам

Джо Байден официально не объявил еще об участии в президентских выборах 2024 года, но все его действия в последние недели говорят о намерении сохранить белодомовскую прописку еще на четыре года. О планах избираться на второй срок свидетельствует и намеченная на четверг, 9 марта, поездка в Пенсильванию. В этом колеблющемся штате на северо-востоке США Байден планирует раскрыть проект федерального бюджета с повышением налогов на богатых американцев и корпорации. Считается, пишет Reuters, что эти предложения станут основой его избирательной кампании на президентских выборах следующего года.
В новом проекте бюджета содержится немало предложений, исключенных из прошлогоднего бюджета. Проект наверняка встретит в Конгрессе еще более ожесточенное сопротивление республиканцев, которые после успеха на прошлогодних промежуточных выборах получили контроль над нижней палатой высшего законодательного органа Америки. Он бросает прямой вызов республиканцам и спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти, который уже пригрозил заблокировать увеличение потолка федерального долга до 31,4 трлн долларов, если президент Байден не согласится снизить расходы федерального правительства.
Джо Байден расскажет в Филадельфийской ратуше о планах сократить дефицит федерального бюджета за 10 лет приблизительно на 3 трлн долларов при помощи повышения налогов на богатых американцев, годовой доход которых превышает 400 тыс. долларов, и прекращения действия налоговых послаблений для компаний, которые ввел в 2017 году Дональд Трамп. Демократы предлагают поднять налог на богатых американцев как минимум до 25% и вдвое повысить корпоративный налог на доходы (прирост капитала) с нынешних 20%. В проекте также содержится четырехкратное повышение налога на обратный выкуп акций, который сейчас составляет 1%.
Ожидается, что президент Байден пообещает в Филадельфии защищать тех американцев, кто зарабатывает менее 400 тыс. долларов в год, социальное страхование и системы медицинского страхования Medicare и Medicaid. Он также собирается пообещать облегчить расходы работающих семей, вложив миллиарды долларов в уход за детьми, сделать бесплатными дошкольные учреждения для всех 4 миллионов американских 4-летних детей и усилить безопасность на железных дорогах.
Чиновники из Белого дома утверждают, что снижение расходов на уход за детьми даст толчок развитию экономики и позволит многим тысячам матерей вернуться на работу. Подобные предложения в социальной сфере пользуются поддержкой населения и могут поднять крайне низкий рейтинг Джо Байдена.
Республиканцы обвиняют Байдена и демократов в том, что за два года у власти они благодаря высоким федеральным расходам разогнали прошлым летом инфляцию почти до 40-летнего максимума. Они уже готовят сокращения для различных гражданских статей в бюджете на 150 млрд долларов, включая, кстати, сокращение приблизительно на 25 млрд долларов бюджета Министерства образования США. При помощи этого и других сокращений демократы во главе с Джо Байденом рассчитывают сэкономить в течение 10 лет полтора триллиона долларов.