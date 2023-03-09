Чистая прибыль Сбера в 2022 году сократилась в 4,6 раза

В минувшем году чистая прибыль Сбера по МСФО упала до 270,5 млрд руб., снизившись в 4,6 раза по сравнению с 2021 годом.

По словам президента — председателя правления банка Германа Грефа, которые приводятся на сайте кредитной организации, 2022 год стал сложнейшим для всей России и для банковского сектора в частности.

«Нашим главным фокусом стала масштабная поддержка населения и бизнеса. За год мы выдали почти 20 трлн руб. кредитов корпоративным и розничным клиентам, а также проводили реструктуризации в рамках собственных и государственных программ, совершенствовали платежные решения, предоставляли антикризисное финансирование в максимально сжатые сроки», — отметил Греф.

Сообщается, что чистые расходы Сбера на формирование резервов на кредитный риск в прошлом году составили 555 млрд руб., примерно в четыре раза превысив объем отчислений в 2021-м. Уточняется, что в первом полугодии были созданы «все необходимые резервы в связи с реализовавшимися и потенциальными рисками». Во второй половине года резервы и стоимость риска вернулись к нормализованному уровню, отмечается в пресс-релизе.

Чистые процентные доходы выросли на 6,6% год к году и составили 1 875 млрд руб. за счет роста объема работающих активов. Чистые комиссионные доходы увеличились на 15,4%, до 697 млрд руб.; основной вклад внесли доходы от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания.

Число розничных клиентов Сбера на данный момент достигает 107 млн человек, юридических лиц — более 3 млн.