Делягин спрогнозировал, когда закончатся «гробовые деньги» ФНБ

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин назвал средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) «гробовыми деньгами» и предсказал, что они закончатся в течение года. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он раскритиковал нынешнюю политику «латания бюджетных дыр» и указал, что без развития экономики все «закончится по-плохому».

Статья по теме: Фонд национального благосостояния за месяц вырос на 300 млрд рублей

«Любая кубышка заканчивается. Если вы копите "гробовые деньги", то ничего кроме гроба вы и не получите. Так называемая кубышка страны — это "гробовые деньги". Эти деньги закончатся в течение года. На этот год хватит. В целом накопленных бюджетом резервов, из которых в ФНБ 11 с лишним триллионов на 1 марта, этих денег хватит на этот год точно. Может быть, до середины следующего года, если будут осуществлять достаточно болезненное сокращение расходов», — заявил Делягин.

Парламентарий считает, что «гайдаровская политика когда-нибудь должна была закончиться» и этот год, по его мнению, будет последним, «когда можно не развивать страну, а грабить ее и рассказывать, как все прекрасно».

«Неадекватность, невменяемость должна заканчиваться. Если люди не хотят заканчивать ее по-хорошему — выходом в развитие, то она закончится по-плохому — выйдет очередной Гайдар на трибуну и скажет: "Деньги в бюджете кончились, идите все к черту"», — резюмировал Делягин.