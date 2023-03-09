Экономическая активность выросла практически во всех отраслях экономики РФ

В феврале объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, превысил на 11,4% средний уровень IV квартала 2022 года (в январе этот показатель оценивался в минус 0,2%). При этом, без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления объем поступлений увеличился на 12%. Входящий финансовые потоки в прошлом месяце выросли во всех укрупненных группах отраслей и практически во всех федеральных округах, говорится в «Мониторинге отраслевых финансовых потоков», опубликованном на сайте ЦБ.

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«В отраслях, ориентированных на внешний спрос, в феврале наблюдался значительный рост поступлений. Входящие финансовые потоки увеличились за счет крупных отраслей, в которых месяцем ранее отмечалась негативная динамика: нефтепереработка, оптовая торговля и добыча сырой нефти и газа. В металлургии, напротив, сохранилось значительное отставание объема входящих потоков от среднего уровня IV квартала 2022 года», — отметили в ЦБ.

Среди отраслей, ориентированных на потребительский спрос, более всего выросли входящие платежи в розничной торговле и операциях с недвижимым имуществом. Хорошую динамику показали оптовая торговля, производство пищевых продуктов, сельское хозяйство, предоставление питания и туризм.

В отраслях, ориентированных на промежуточное потребление, основной положительный вклад, по данным ЦБ, внесла оптовая торговля. Рост входящих платежей наблюдался также в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта, в сельском хозяйстве и обеспечении электроэнергией. Негативный вклад внесла только металлургия, где, как и в январе, объем входящих платежей отставал от среднего уровня IV квартала 2022 года.

Наиболее активный рост входящих финансовых потоков ЦБ зафиксировал в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос. Наибольший положительный вклад здесь внесла деятельность в сфере научных исследований. Рост продемонстрировала деятельность в области архитектуры и инженернотехнического проектирования, а также сфера строительства инженерных сооружений. Негативный вклад внесло строительство зданий, где сохранилось отставание от среднего уровня IV квартала 2022 года.

«Наибольший рост объемов входящих платежей (без учета сектора добычи и сектора госуправления) отмечался в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В Южном федеральном округе основными драйверами поступлений были сельское хозяйство и транспортировка и хранение, в Северо-Кавказском федеральном округе – сельское хозяйство и строительство», — уточнили в ЦБ.