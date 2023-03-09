Глава Росфинмониторинга назвал Путину отрасли, где чаще всего встречается преступное освоение бюджета

Там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник, заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Росфинмониторинга рассказал главе государства о работе «пояса финансовой безопасности» в вопросах распределения и освоения бюджетных средств и назвал отрасли, в которых фиксируется более всего финансовых преступлений.

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«Если оценивать в целом наш финансовый сектор, то на сегодняшний день порядка 320 банков работают в России, из них где-то порядка 115 банков – те, которые работают с бюджетными средствами. Объем, который мы мониторим на сегодняшний день, – порядка 20 триллионов рублей. Примерно 80% бюджетных средств сосредоточены в 15 крупнейших наших банках. Хотел бы несколько слов сказать о теневом финансовом секторе. К сожалению, он присутствует. Удалось ликвидировать шесть теневых больших площадок, 4,5 миллиарда уже вернули государству», — сообщил Чиханчин.

Говоря о поясе финансовой безопасности, он отметил, что в общей сложности на мониторинге сейчас находится более 2,5 млн контрактов, около 120 тыс. заказчиков и около 240 тыс. исполнителей.

Президент попросил Чиханчина указать самые рисковые отрасли в плане нецелевого использования средств и финансовых преступлений. Глава Росфинмониторинга назвал демографию и строительство. По гособоронзаказу, по его словам, сейчас принят проект банковского и казначейского сопровождения средств, который дает возможность отслеживать движение по всем цепочкам корпоративной «юбки». При том, что объем финансирования и количество исполнителей увеличилось, специалистам Росфинмониторинга удалось снизить количество финансовых операций в адрес так называемых технических фирм, фирм-однодневок примерно в три раза. Обналичивание, по словам Чиханчина, сократилось в 20 раз.

Глава Росфинмониторинга также указал, что «то там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник». В пример он привел проект «Пушкинская карта». Специалисты ведомства выявили преступную группу, которая «сделала подставных людей и присвоила себе 100 млн рублей». Похожая схема с участием «мертвых душ» была выявлена и с туристическим кешбэком.

«Что ни сделаешь – везде жулики появляются», — резюмировал Путин.