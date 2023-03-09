«Глубоко плевать»: американский разведчик рассказал, как США относятся к Украине

Бывший офицер разведки корпуса американской морской пехоты, инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер рассказал какую цель преследуют США на Украине и как они на самом деле к ней относятся.

«Мы не хотим и не станем за вас драться, – заявил он интервью YouTube-каналу Rescue Michigan. – Нога американского солдата не ступит на украинскую землю. Мотайте на ус: нам глубоко плевать на Украину».

По словам Риттера, если бы это было не так, то США не позволили бы 300 с лишним тыс. украинцев погибнуть, миллионам уехать из страны, не дали бы разрушать инфраструктурные объекты «незалежной» на триллионы долларов.

«Украина уже потеряла 20% территории и может потерять еще 30%. Будь нам не всё равно, мы бы этого не позволили. Нам глубоко плевать на Украину, плевать на украинский народ и на украинское правительство», – подчеркнул он.

При этом экс-разведчик пояснил, что Вашингтон просто использует украинцев, как ранее использовал южных вьетнамцев, афганцев и иракцев.

«Мы использовали их всех, притворяясь друзьями, а потом бросали в трудную минуту. И Украину в итоге США тоже бросят и оставят погибать, не протянув руку помощи. Хочу напомнить слова Генри Киссинджера: "Быть другом Соединенных Штатов хуже, чем быть их врагом". Пора понять, что и нынешняя миссия США заключается не в том, чтобы помогать украинскому народу, а в том, чтобы использовать Украину как марионетку в попытках свергнуть российское правительство», – резюмировал бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США.

Как ранее писал «Эксперт», Риттер считает, что Украину от нацизма излечит только пуля. По его словам, Украина определяется ненавистью к России, жители этой страны пропитаны ею, так как их с рождения учат ненавидеть русских, называть их «москалями» или «орками».

