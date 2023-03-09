Греф заявил, что прибыль Сбера в 2023 году может выйти на докризисный уровень

Прибыль Сбера в текущем году может оказаться сопоставимой с докризисными показателями, в целом все будет зависеть от ситуации в экономике.

Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф, передает «Интерфакс».

«Что касается прибыли этого года, вы видели цифры, аналитики могут подсчитать. Наверное, цифры будут близки к тому, что мы зарабатывали в докризисный год. Во всяком случае, мы на это надеемся, хотя мы живем в такое время, что всегда нужно делать оговорки. Конечно, все будет зависеть от ситуации в экономике в целом», — сказал председатель правления Сбера.

Ранее стало известно, что чистая прибыль банка по МСФО в 2022 году составила 270,5 млрд руб. после 1,246 трлн прибыли в 2021-м.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Германом Грефом. Глава государства отметил, что Сбер «работает с прибылью, устойчиво, ритмично», и подчеркнул, что это хороший сигнал для экономики. Греф, в свою очередь, заявил, что банк начинает функционировать «в обычном режиме».