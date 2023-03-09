Инфляция в КНР в феврале замедлилась до минимума за последние 12 месяцев

В прошлом месяце инфляция в Китае замедлилась до самых низких значений за последний год.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ), потребительские цены (индекс CPI) в феврале выросли в годовом исчислении на 1% после подъема на 2,1% месяцем ранее. По сравнению с январским показателем, во втором месяце года индекс CPI в Китае сократился на 0,5%, это первое понижение за три месяца. В январе показатель рос на 0,8%.

Сообщается, что цены производителей (индекс PPI) в КНР в феврале снизились на 1,4% в годовом выражении. Сокращение индекса PPI фиксируется пятый месяц подряд.