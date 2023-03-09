Казахстан: равноудаленность и развитие

Во время турне государственного секретаря США Энтони Блинкена в Азию, он посетил и Республику Казахстан (РК). Как пишет Bloomberg, турне включало страны, воздержавшиеся при голосовании в ООН по украинско-российскому вопросу. Госсекретарь США намеривался попытаться перетянуть традиционных партнеров Москвы ближе к позициям США в отношении войны в Украине. Но Казахстан, судя по всему, будет сохранять равноудаленность в этом вопросе, а экономически сотрудничество между странами будет только усиливаться.

Именно об этом сказал заместитель премьер-министра РК - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди. Подчеркивая позицию Казахстана в отношении России, г-н Тлеуберди отметил: «Мы завершили делимитацию границ между Россией и Казахстаном. Это самая длинная сухопутная граница в мире, которая насчитывает 7,5 тысяч км и 70% этой границы уже отмечены или демаркированы. Казахстан продолжает выполнять свою многовековую внешнюю политику. Тем самым мы пытаемся сохранить систему сдержек и противовесов, чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество и взаимоотношение со всеми странами мира».

Руководство Казахстана – традиционно умеют одинаково крепко дружить со всеми крупнейшими мировыми акторами. Но с Россией отношения особые – это всегда подчеркивает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Вне всяких сомнений, российскому руководству стоит сохранять дружественные отношения с таким соседом – надежным и твердо отстаивающим свою позицию. Токаев – олицетворение сегодняшнего, вставшего на нелегкий путь масштабных реформ Казахстана – открытый, но ставящий во главу угла национальные интересы, компромиссный, но принципиальный в ключевых вопросах государственной политики.

Тренд на сотрудничество

Казахстан - член ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, о чем не забыл напомнить Блинкену Мухтар Тлеуберди. И Казахстан поддерживает Россию, если не в вопросе украинско-российского конфликта, то в рамках торгово-экономического союза. В частности, в прошлом году, ряд российских предприятий, ориентированных на экспорт, серьезно рассматривали возможность переноса производств в Казахстан. И хотя, по словам руководителя зарубежного представительства казахстанской государственной экспортно-страховой компании KazakhExport Александра Цыганкова, выступавшего в марте 2022 года на пресс-конференции в Екатеринбурге, тренд на релокацию наблюдался еще до введения санкций против России, российский бизнес также ищет пути выхода на экспортные рынки. Очевидно, что связано это, прежде всего с прекращением ввоза товаров из стран Европы и ограничениями доставок грузов из Китая.

Впрочем, среди компаний-мигрантов из числа российского бизнеса можно назвать компанию Honeywell, которая по версии Fortune входит в ТОП-100 крупнейших мировых производителей. 20 июля 2022 года компания запустила в Алматы сборочное предприятие по автоматизированным системам управления технологическими процессами и системами противоаварийной защиты.

По состоянию на 1 декабря 2022 года количество зарегистрированных юридических лиц с российским участием и казахстанско-российских совместных предприятий на территории Казахстана составило 23 179 компаний, что на 41,7% больше показателей 2021 года.

По словам премьер-министра РК Алихана Смаилова, в прошлом году еще 56 компаний изъявили желание работать, релоцировать свои офисы в Казахстан. Среди них такие крупные международные компании, как Индрайвер, Фортескью, Марубени и др.

Еще одной важной для России и Казахстана темой, затрагивающей сотрудничества обеих стран, являются транспортно-логистические пути, и, в частности, автомобильного сообщения. В данном случае речь идет о проекте «Меридиан».

Строительство автомобильной трассы, соединяющей Китай, Казахстан, Россию, Белоруссию и страны Европы, выгодно и России, и Казахстану. Но если по первоначальным расчетам новая трасса на 95% была ориентирована на зарубежный трафик, то из-за жесткого санкционного давления Запада на Россию, изначальные планы претерпели изменения. О чем собственно и отмечалось во время январской встречи зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина и первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра. Теперь речь идет о перенаправлении трассы «Меридиан» из Китая, через Казахстан. Москва здесь преследует цель соединить Китай с югом и севером России.

Рост товарооборота

По данным ЕАБР, в 2022 году взаимный товарооборот стран союза достиг рекордных 80 млрд долларов. При этом, по сообщению Bloomberg, российский импорт в целом в значительной степени вернулся к довоенному уровню 2020 года, и анализ торговых данных показывает, что передовые чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других союзных странах, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

И если российские власти с весны прошлого года перестали раскрывать товарную структуру и географию внешней торговли, то показатели казахстанского бюро по статистике МНЭ РК, вполне позволяют сделать определенные выводы. Так согласно статданным РК с 2021 года по 2022 год внешнеторговый оборот Казахстана увеличился на 32,1% (с 101,73 млрд долларов в 2021 году до 134,44 млрд долларов в 2022 году).

И если в январе-декабре 2021 года товарооборот между Казахстаном и Россией составлял 24,6 млрд долларов, то за аналогичный период 2022 года товарооборот между двумя странами впервые вырос до 26,123 млрд долларов США.

Товарооборот между Казахстаном и Европой в 2022 году составил более 44,4 млрд долларов. Для сравнения в 2021 году товарооборот между РК и Европой составил 31,5 млрд долларов, при экспорте 25,228 млрд долларов США и импорте 6,292 млрд долларов. Увеличение показателей товарооборота скорее свидетельствует о наличие реэкспорта товаров в Россию.

Согласно статданным Казахстана, основной удельный вес товаров по экспорту РК приходится на такие товары как: сырая нефть и нефтепродукты (55,6%), медь и необработанные медные сплавы (4,4%), ферросплавы (3,8%), химические радиоактивные элементы и радиоактивные изотопы (3,1%), руды и медные концентраты (2,8%), газ (2,6%).

Основной удельный вес товаров по импорту РК приходится на: легковые автомобили (3,6%), телефонные аппараты (3%), лекарственные средства (2,7%), летательные аппараты (2,1%), вычислительную технику (2,4%), нефть и нефтепродукты (1,6%). При этом Россия остается основным партнером Казахстана по импорту товаров (34,7%). Что в очередной раз демонстрирует тесные торгово-экономические отношения между двумя странами.

В тоже время в РФ во втором квартале 2022 года сложился рекордный за всю историю профицит платежного баланса – 76,6 млрд долларов, что прежде всего связано со сжатием импорта из-за западных санкций. Однако уже в третьем и четвертом кварталах торговый баланс России стал снижаться. Импорт начал восстановление за счет создания новых логистических маршрутов и развития механизмов параллельного импорта, сообщало РБК, со ссылкой на департамент мировой экономики НИУ ВШЭ. И как сообщало Financial Times, за последний годы, пока РФ находится под санкциями, появился новый вид бизнеса «специалистов по импорту», которые грузовиками возят товары из ЕС через Армению и Казахстан в Россию.

В ходе дипломатической встречи «С5+1» в Астане, глава Госдепартамента США озвучил предложение помощи странам центральноазиатского региона в размере 25 млн долларов за то, что они последуют санкциям и будут меньше взаимодействовать с Россией. По словам Энтони Блинкена, США будут делать все возможное, чтобы улучшить жизнь в странах Центральной Азии.

Однако компенсация – приблизительно по 5 млн для каждой из пяти стран, весьма скромна. К тому же, глава американского Госдепа как-то не обозначил разовая это помощь или же на постоянной основе. Не были обозначены и механизмы помощи. Казахстану же вовсе не выгодно получать 5 млн долларов, но при этом сталкиваться с проблемами роста безработицы, тогда как напряженный рынок труда и колебания высокого уровня безработицы являются постоянной проблемой ФРС США. Тем более, что при решении двустороннего экономического сотрудничества уже давно налажены схемы взаимодействия в рамках Межправительственной комиссии по сотрудничеству между РК и РФ и Программы межрегионального и приграничного сотрудничества.