Пекин взял курс на конфронтацию с Вашингтоном

В Пекине продолжает работу весенняя сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), китайского парламента. Похоже, она войдет в историю современного Китая, как одна из самых богатых на важные решения. Западные политологи анализируют выступления уходящего в отставку премьера Госсовета (правительства) Ли Кэцяна, нового министра иностранных дел КНР Цинь Гана и, конечно, Председателя КНР и генсека КПК Си Цзиньпина. Причем, если экономисты анализируют выступление Ли, посвященное в основном, конечно, экономике, то политиков и политологов больше интересуют доклады Циня и Си. Первые впечатления от выступления Си Цзиньпина у западных политологов и, особенно, у американцев тяжелое. У многих создается впечатление, что администрации Байдена все же удалось несмотря на сохраняющуюся миролюбивость китайцев и их желание если не помириться, то хотя бы улучшить резко испортившееся при президенте Байдене отношения с Вашингтоном вынудить их, похоже, взять курс на конфронтацию. По крайней мере, такой вывод напрашивается после ознакомления с выступлениями главы внешнеполитического ведомства КНР, в не очень дипломатичных выражениях открыто обвинившего США в желании «сдерживать и ограничивать Китай на всех направлениях и во всех областях», и китайского лидера Си, который в несвойственной себе резкой манере обвинил Вашингтон приблизительно в том же самом.

Конечно, наибольший интерес вызвало выступление Си Цзиньпина, несколько месяцев назад выбранного на третий пятилетний срок лидером компартии, что в Поднебесной автоматически означает и продление полномочий на всех остальных главных постах. Ранее он призвал китайский бизнес готовится к противостоянию с Америкой. Сейчас же китайский лидер поставил задачу резко усилить военный потенциал КНР, что вместе с заявлением Ли Кэцяна в первый день работы весенней сессии ВСНП о росте военного бюджета на 7,2% и упорным отказом Пекина присоединяться к западным санкциям против России вполне можно трактовать, как окончательный отказ идти на компромиссы и готовность к полномасштабной конфронтации с США.