Пекин взял курс на конфронтацию с Вашингтоном

В Пекине продолжает работу весенняя сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), китайского парламента. Похоже, она войдет в историю современного Китая, как одна из самых богатых на важные решения. Западные политологи анализируют выступления уходящего в отставку премьера Госсовета (правительства) Ли Кэцяна, нового министра иностранных дел КНР Цинь Гана и, конечно, Председателя КНР и генсека КПК Си Цзиньпина. Причем, если экономисты анализируют выступление Ли, посвященное в основном, конечно, экономике, то политиков и политологов больше интересуют доклады Циня и Си. Первые впечатления от выступления Си Цзиньпина у западных политологов и, особенно, у американцев тяжелое. У многих создается впечатление, что администрации Байдена все же удалось несмотря на сохраняющуюся миролюбивость китайцев и их желание если не помириться, то хотя бы улучшить резко испортившееся при президенте Байдене отношения с Вашингтоном вынудить их, похоже, взять курс на конфронтацию. По крайней мере, такой вывод напрашивается после ознакомления с выступлениями главы внешнеполитического ведомства КНР, в не очень дипломатичных выражениях открыто обвинившего США в желании «сдерживать и ограничивать Китай на всех направлениях и во всех областях», и китайского лидера Си, который в несвойственной себе резкой манере обвинил Вашингтон приблизительно в том же самом.
Конечно, наибольший интерес вызвало выступление Си Цзиньпина, несколько месяцев назад выбранного на третий пятилетний срок лидером компартии, что в Поднебесной автоматически означает и продление полномочий на всех остальных главных постах. Ранее он призвал китайский бизнес готовится к противостоянию с Америкой. Сейчас же китайский лидер поставил задачу резко усилить военный потенциал КНР, что вместе с заявлением Ли Кэцяна в первый день работы весенней сессии ВСНП о росте военного бюджета на 7,2% и упорным отказом Пекина присоединяться к западным санкциям против России вполне можно трактовать, как окончательный отказ идти на компромиссы и готовность к полномасштабной конфронтации с США.
Си призвал китайских военных совершать наращивать мощь Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и совершать инновационные прорывы в военной технике и технологиях в условиях американо-китайского противостояния, которое он назвал «конкуренцией на международной арене». Всем очевидно, что под конкуренцией в области технологий китайский лидер имел в виду упорные попытки американской стороны максимально ограничить доступ Поднебесной к современным полупроводникам. Причем, Белый дом и Госдеп запретили поставлять китайцам продвинутые чипы не только американским компаниям, но и заставляют сделать то же самое своих союзников (Нидерланды и Япония) в свойственной американской дипломатии ненавязчивой тактике выкручивания рук, угроз и шантажа.
Китай должен, по словам Си, выступившего 8 марта перед военными делегатами сессии ВСНП, ускорить оформление независимости в высоких технологиях. Он призвал также к «постоянному и неуклонному усилению общей мощи НОАК, необходимой для решения стратегических задач и защиты стратегических интересов». Напомним, ранее китайский лидер поставил перед военными и всей страной задачу превратить китайские Вооруженные силы к 2027 году в «силу мирового уровня».
Увеличение оборонного бюджета и решение всех остальных задач невозможно без усиления контроля и эффективности расходования средств 60-триллионной финансовой системы КНР. С этой целью создается новое ведомство, которое будет собирать и анализировать данные, а также объявлена серьезная перестройка Министерства науки и технологий КНР.
США упорно и целеустремленно вели дело к противостоянию с Китаем и, судя по выступлениям китайских руководителей, которые, естественно, станут в предстоящие выходные решениями высшего законодательного органа Поднебесной, добились своего. Говоря о заслуживающем лучшего применения упрямстве Белого дома, можно упомянуть, что США не прекратили провокаций даже накануне открытия сессии ВСНП. Чего стоит хотя бы недавнее демонстративное одобрение Конгрессом продажи Тайваню деталей и боеприпасов для истребителей F-16 на 619 млн долларов. При этом в Вашингтоне прекрасно знают отношение в Китае ко всему, что связано с Тайванем. Здесь также сразу вспоминается не менее провокационная поездка бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси летом прошлого года на Тайвань, перед которой в Пекине можно было даже услышать призывы сбить ее самолет над Тихим океаном.