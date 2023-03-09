«Аэрофлоту» разрешили разрабатывать модификации самолетов и компонентов к ним

Компания «Аэрофлот» получила сертификат разработчика авиатехники ФАП-21J, позволяющий разрабатывать модификации и нестандартные ремонты самолетов, а также компонентов к ним.

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Как сообщает пресс-служба перевозчика, теперь компания сможет производить разработку документации для нестандартных ремонтов конструкции авиалайнеров, модификаций салона, а также систем и силовых установок. Кроме того, «Аэрофлот» получил право разрабатывать широкий перечень компонентов III класса, в который входят элементы интерьера и бытового оборудования.

В 2022 году обладателем аналогичного сертификата стала дочерняя структура «Аэрофлота», провайдер техобслуживания и ремонта самолетов «Аэрофлот Техникс».

Поясняется, что до введения санкций «для решения нетиповых вопросов» отечественные перевозчики были вынуждены направлять запросы производителям бортов или другим зарубежным организациям. «Теперь решение значительной части данных вопросов возможно с помощью специалистов "Аэрофлота", работающих в тесном взаимодействии с организациями по ТО, другими компаниями-разработчиками, научно-исследовательскими предприятиями, а также с авиационными властями РФ», — отмечается в сообщении.

В январе совет директоров «Аэрофлота» представил стратегию развития перевозчика на ближайшие семь лет, в соответствии с которой ежегодный прирост пассажиропотока группы составит 6%. Такой уровень динамики планируется обеспечить в том числе за счет увеличения авиапарка, который к концу 2030 года должен составить 500 самолетов. Уточняется, что 70% лайнеров будут отечественного производства, включая 339 машин, по которым заключено соглашение с ОАК.