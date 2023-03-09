Метеоролог рассказал, где в России могут произойти сильные землетрясения

Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс заявил, что новые мощные подземные толчки ожидаются на планете уже в этом месяце и могут поразить в том числе российский Дальний Восток.

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, заранее предугадать, когда точно произойдёт разрушительное землетрясение в том или ином регионе всё-таки нельзя, так как ещё нет методик, которые бы заблаговременно могли предсказать, что в ближайшие сутки-двое ожидаются сильные подземные толчки.

Как пояснил специалист в интервью «Парламентской газете», обычно идёт просто прогноз о повышенной сейсмоопасности. Но повышенная сейсмоопасность, как отметил он, может длиться от нескольких суток до месяца.

«Но точно сказать, когда точно произойдёт землетрясение и какой силы оно будет, невозможно. Вспомните сильнейшее землетрясение с последующим цунами в Японии, в Фукусиме. Японская сейсмологическая служба – а она одна из лучших в мире – её система оповещения и предупреждения не смогли минимизировать разрушения и предупредить население», – подчеркнул Варакин.

При этом он рассказал о методике, которая всё-таки показывает, что сильные землетрясения могут возникать, если над зоной повышенной сейсмоактивности находятся очень глубокие циклоны.

Но эта методика, объяснил метеоролог, не стопроцентная, совпадения бывают в 60-70% случаев. В основном же процессы, происходящие в глубинах планеты, до сих пор во многом остаются для учёных загадкой. В этой связи он напомнил, что бывают годы, когда случается много сейсмических событий, идущих друг за другом, а бывают спокойные периоды.

2023 год – как раз попадает под первую категорию. Поэтом, по словам эксперта, в России действительно возможны крупные землетрясения, но только в зоне так называемой Тихоокеанской дуги.

«Это Сахалин, Камчатка, Курилы, а также озеро Байкал, Кавказские горы и Крым. Но важные объекты инфраструктуры там всё-таки возводят с учётом как минимум 8-балльных толчков и выше. А вся европейская территория Русской равнины, за исключением Черноморского бассейна и Кавказа – это уже зона низкой сейсмоактивности», – резюмировал начальник ситуационного центра Росгидромета.

Ранее сообщалось, что 8 марта сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории Тихого океана у южного окончания полуострова Камчатка.

Как писал «Эксперт», российский геофизик, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец назвал причину разрушительного землетрясения в Турции. По его мнению, оно могло произойти из-за испытаний ядерного оружия в атмосфере и под землей, что спровоцировало резкий рост глобальной сейсмической активности на планете.