Минобороны: Россия нанесла беспрецедентный удар возмездия по Украине

ВС РФ в ночь на 9 марта нанесли беспрецедентный массированный удар по военной инфраструктуре Украины за теракт в Брянской области.

Как сообщили в Минобороны РФ, высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», были поражены ключевые элементы военной инфраструктуры «незалежной», предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики.

Все удары достигли цели и поразили назначенные объекты. В частности, ракетными ударами удалось уничтожить места базирования ударных БПЛА противника, сорвать переброску резервов ВСУ и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывести из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

По словам военных экспертов «незалежной», всё время, пока наносились высокоточные удары по заданным объектам, украинские системы ПВО, буквально сходили с ума, так как не понимали, что к ним летит и как с этим справляться. На Украине уверены, что Россия использовала новую тактику, передаёт «Царьград».

Воздушная тревога звучала по всей территори Украины около семи часов. Тем самым ночная атака постепенно перешла в утреннюю. По данным украинских ресурсов, Россия наносила высокоточные удары с использованием множества фейковых воздушных целей – украинские системы ПВО не понимали, где реальные ракеты, а где «воздушный шарик».

Пока они пытались разобраться, ракеты достигали своих целей. Известно, что мощные взрывы прогремели в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской и Кировоградской областях, а также в Харькове, Днепропетровске, Запорожье, Ровно и Луцке.

Военные эксперты признают, что ранее с таким не сталкивались и вместе с командованием ВСУ сейчас пытаются понять, чем именно «русские наносили ночные удары».

В частности, Telegram-канал «Реальный Киев» рано утром писал: «Одна за другой вылетают ракеты со скоростью более 2 км/сек, все в сторону Киева и центр Украины. Таких атак ещё не было на нашей "практике". Может это и есть "Кинжалы"».

В киевской городской военной администрации также считают, что удар был нанесён ракетами «Кинжал». При этом там признали, что российские ракеты достигли своих целей.

На Украине сейчас подсчитывают количество поражённых целей, отмечая, что страну вновь ожидает экстренное отключения электричества. Ещё во время ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской, Житомирской, Харьковской и Днепропетровской областях власти применили экстренные отключения света. Кроме того, в некоторых домах украинской столицы также пропала вода и отопление.

Известно о попаданиях по энергетическим объектам в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. В Криворожском районе были атакованы два объекта энергетической инфраструктуры.

В Одесской области после ракетного удара повреждено несколько линий электропередач и опора, в Кропивницком районе – есть попадание в объект энергетики, в Харькове остановлен электротранспорт, в том числе метро. Также зафиксированы прилёты по трём теплоэлектростанциям компании ДТЭК, там отмечаются серьёзные повреждения.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что всего за ночь по территории Украины якобы была выпущена 81 ракета. По его словам, как обычно, кроме «Кинжалов» «почти всё сбили». Но несмотря на это, на Украине почему-то наблюдаются массовые аварийные отключения электричества и рухнул интернет.

Напомним, Россия начала наносить удары возмездия по украинской инфраструктуре через несколько дней после теракта на Крымском мосту, за которым стоят спецслужбы «незалежной». При этом удары не наносятся по жилым домам и социальным объектам. Целями ВС РФ являются только объекты энергетики, оборонной промышленности, а также военного управления и связи.