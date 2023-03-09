Минобороны: ВСУ несут большие потери на всех основных направлениях

На брифинге 9 марта Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжает нести большие потери на всех основных направлениях.

Согласно оперативным данным, которые озвучил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки на Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии в районах населённых пунктов Красное, Семеновка и Первомайское (ДНР) уничтожено более 135 украинских военнослужащих, 4автомобиля, 3 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 2 гаубицы Д-20, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-1.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск «Восток» были поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Пречистовка (ДНР). Общие потери ВСУ здесь составили до 65 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Торское (ДНР). Потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Купянском направлении ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка, Першетравневое, Ольшана (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Херсонском направлении в ходе комплексного огневого поражения ВС РФ уничтожили 5 автомобилей, 4 боевые бронированные машины и 2 гаубицы Д-30.

В районе населённого пункта Воздвиженка (ДНР) ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Часов Яр (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах.

В районе населенного пункта Вольнянск (Запорожская область) истребительной авиацией ВСК РФ в воздушном бою сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населённого пункта Новогродовка (ДНР) сбит украинский вертолёт Ми-8.

Российские средства ПВО за сутки перехватили 6 снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 5 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Никольское, Благодатное (ДНР), Кременная (ЛНР), Берестовое (Харьковская область) и Червоный Маяк (Херсонская область).

За всё время СВО российские силы уничтожили: 399 самолётов, 218 вертолётов, 3 366 БПЛА, 410 ЗРК, 8 241 танк и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин РСЗО, 4 308 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 8 816 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», 9 марта Минобороны сообщило, что минувшей ночью ВС РФ нанесли беспрецедентный массированный удар возмездия по военной инфраструктуре Украины за теракт в Брянской области.

Удары достигли цели и поразили назначенные объекты. В частности, удалось уничтожить места базирования ударных БПЛА противника, сорвать переброску резервов ВСУ и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывести из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.