На запуск нового цеха по производству мебели и матрасов в Башкирии направили 450 млн рублей

Башкирская компания «Корона» открыла вторую очередь производства по выпуску кроватей, матрасов и стульев.

Как сообщила пресс-служба главы республики Радия Хабирова, принявшего участие в церемонии запуска предприятия в Туймазинском районе, производитель получил грант в размере 5 млн руб. на уплату процентов по кредиту, а также льготные займы Фонда развития промышленности Башкортостана и субсидии на закупку материалов и оборудования.

«В строительство современного цеха площадью 10 тыс. кв. м. вложили 450 млн рублей», — говорится в сообщении.

По словам директора предприятия Рамиля Мамлеева, общая сумма господдержки компании в 2020–2022 годах составила порядка 200 млн руб.

«Благодарю Минпромторг России, Ассоциацию кластеров и технопарков за содействие нашим инициативам. Мы и дальше готовы участвовать в пилотных проектах. В наших планах — выпускать до 50 тысяч матрасов в месяц», — приводятся в пресс-релизе слова директора компании.

«Корона» является якорным резидентом мебельного кластера Башкирии. Компания работает с 2005 года.

Инвестпроект по созданию производства кроватей, ортопедических матрасов и стульев одобрили на «Инвестчасе» в августе 2021 года, уточняет пресс-служба главы Башкортостана.