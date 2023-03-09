Новый владелец «Олейны» рассказал об изменениях в экспорте и планах по росту выручки

Ставший в прошлом месяце владельцем производителя масла «Олейна» в России Карен Ванецян заявил, что планирует нарастить выручку и доходность предприятия за счет выхода на новые ниши; также он рассказал о переориентации экспорта на азиатский рынок.

«Мы будем над всем этим работать, увеличивать продажу бутилированного масла, у нас на данный момент есть достаточно хорошие контракты по продаже экспортного масла сырого», — заявил Ванецян телеканалу РБК.

По его словам, состояние купленного им предприятия внушает оптимизм — долгов «нет абсолютно», а оборотных средств — «большое количество».

Ванецян подчеркнул, что все бренды производителя вошли в структуру сделки, «не изменится ни их присутствие, ни качество, ни цена».

Говоря об изменении экспорта, топ-менеджер отметил, что произошло определенное смещение. «Мы сейчас больше продаем на Китай, на Индию, на Иран», — пояснил новый владелец предприятия.

Ранее масло «Олейна» в РФ выпускала американская компания Bunge. В начале февраля стало известно, что производителя «Олейны» может купить акционер Exoil Group Карен Ванецян; 7 февраля Bunge объявила о закрытии сделки по продаже российского бизнеса и сообщила, что «Бунге СНГ» продолжит производство и продажу масел на маслоэкстракционном заводе в Воронежской области под контролем нового собственника.