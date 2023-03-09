Новости спецоперации: российские силы отбили контратаку ВСУ в Артёмовске

Подконтрольные Киеву войска предприняли попытку контратаковать на одном из участков в Артёмовске (украинское название Бахмут), но были отброшены российскими силами.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, восточная часть города уже находится под российским контролем, но противник, несмотря на увеличивающиеся шансы на окружение, тем не менее продолжает подпитываться дополнительными резервами.

«И даже на одном из участков они пытались контратаковать. Ничего у них не получилось, но достаточно дерзкая попытка была совершена», – рассказал чиновник.

Как ранее писал «Эксперт», 8 марта стало известно, что российские силы взяли под контроль всю восточную часть Артёмовска от Забахмутки до Южного пруда. Эту информацию, в частности, подтвердил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Всё, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер», – заявил он.

По данным «Яндекс.Карты», восточнее указанной Пригожиным реки находятся в основном кварталы с частными домами, а западнее берега Бахмутки уже располагается центр Артёмовска.