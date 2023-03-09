Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы вложил более 40 млн в российскую программу связи

«Сложившаяся геополитическая обстановка требует от нас большей локализации, в том числе технологий. Столичные компании уверенно идут по пути реализации полного цикла отечественного производства цифровых продуктов – от этапа создания и пилотирования технологии до полномасштабного внедрения конечного цифрового продукта», – отметил Овчинский.

Программный сервер IVA AVES обеспечивает видео-конференц-связь между географически удаленными друг от друга пользователями. По данным пресс-службы ДИПП, разработка может заменить зарубежные аналоги, такие как Skype или Zoom. Видеотерминал IVA LARGO предоставляется в двух вариантах: в виде аппаратно-программного комплекса или в виде отдельного ПО. Его внедряют в ИТ-инфраструктуру организации, что обеспечивает стабильность и непрерывность видеосвязи, добавили в департаменте.

Включение в реестр российского ПО доказывает надежность продукции предприятия, а также подтверждает ее соответствие стандартам Минцифры, сказал Овчинский. Теперь продукция сможет участвовать в госзакупках. Кроме того, на российские ПО распространяются налоговые льготы: при закупке отечественных программ на каждый вложенный рубль приходится налоговый вычет в 1,5 рубля.

Научный центр «ХайТэк» получил статус резидента ОЭЗ в 2021 году. Предприятие разрабатывает сервисную и техническую поддержку телекоммуникационной инфраструктуры. Предприятие ведет исследования и разработку ряда продуктов в сфере коммуникаций, а том числе для силовых ведомств, рассказал исполнительный директор компании Николай Демченко.

Использование российских разработок необходимо для обеспечения технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры, а также соблюдения базовых принципов национальной безопасности, подчеркнул гендиректор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.