Семеро пострадали при взрыве газа в жилом доме под Читой

В результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в пригороде Читы пострадали семь человек.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю. В общей сложности спасены 12 человек, в том числе трое детей, рассказали в пресс-службе ведомства.

Взрыв газа в поселке Антипиха в Чите произошел ранее 9 марта. Согласно предварительной информации, в подъезде № 1 обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также между последним этажом и крышей. Сейчас продолжаются работы по расчистке территории с помощью спецтехники, спасатели разбирают завалы.

Все пострадавшие отправлены в медучреждения Читы.

В общей сложности пвреждения получили шесть квартир. СК возбудил уголовное дело по 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В ликвидации последствий ЧП участвуют 182 человека и 36 единиц техники, от МЧС России — 48 человек и 12 единиц техники.