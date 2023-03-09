Под Псковом наладят выпуск высокотехнологичных обмоточных проводов на 1,4 тыс. тонн в год

Столичное ООО «ИК-Металлс» запустит в Псковской области производство кабельно-проводниковой продукции.

Соответствующий инвестпроект одобрил наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Моглино», сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что речь идет о производстве высокотехнологичных обмоточных проводов в стекловолокнистой, бумажной, пленочной и комбинированной изоляции.

По словам директора «ИК-Металлс» Алексея Смирнова, объем инвестиций составит 120 млн руб., открытие производства запланировано на весну следующего года.

Предполагается, что мощность предприятия в первый год работы составит около 480 т. В 2025 году она должна увеличиться в два раза и в итоге превысить 1,4 тыс. тонн в год.

Среди основных потребителей продукции — предприятия по изготовлению масляных и сухих трансформаторов, а также электроприборов разных назначений. Кроме того, новое производство будет интересно небольшим компаниям, занимающимся торговлей кабельно-проводниковой продукции.

ОЭЗ «Моглино» существует в Псковской области с 2012 года, ее основными направлениями являются производство электротехники и бытового оборудования, а также материалов, автокомпонентов, коммунального оборудования, строительных материалов и пищевых ингредиентов.