Reuters: нефтяные сделки России и Индии угрожают доминированию доллара

Россия уже пять месяцев кряду остается главным экспортером нефти для Индии. При этом многие сделки, отмечает Reuters, проходят не в американских долларах, которые доминировали в нефтяной отрасли несколько десятилетий, а в других валютах. Именно на нефтяном рынке Индии, кстати, третьего в мире импортера нефти, наиболее заметно стремление все чаще переходить в расчетах за нефть на другие валюты: в прошлом году чаще всего использовался дирхам ОАЭ, а в последнее время все чаще торгуют за российские рубли. Правительство Индии не требует от индийских компаний прекратить покупать российскую нефть. Объемы российско-индийской торговли нефтью впечатляют – только за три последних месяца ее объем составил сотни миллионов долларов в пересчете на американскую валюту.

На отказе от долларов настаивают отдельные трейдеры в Дубае, а также «Газпром» и «Роснефть» при сделках с определенными марками российской нефти, которая в последнее время продается дороже 60 долларов за баррель. Напомним, это потолок цен на нефть из России, принятый три месяца назад странами G7. Как сообщает Reuters, три индийских банка проводят сделки по покупке российской нефти не за доллары. Скорее всего, будет расти доля сделок, проводимых в рублях, потому что США и Великобритания ввели в феврале санкции против российского банка MTS, а это привело к проблемам в использовании дирхама. У State Bank of India, крупнейшего кредитного банка в Индии, имеется рублевый счет в России. Многие российские банки для облегчения торговли открыли счета в индийских банках.