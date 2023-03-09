Reuters: нефтяные сделки России и Индии угрожают доминированию доллара

Россия уже пять месяцев кряду остается главным экспортером нефти для Индии. При этом многие сделки, отмечает Reuters, проходят не в американских долларах, которые доминировали в нефтяной отрасли несколько десятилетий, а в других валютах. Именно на нефтяном рынке Индии, кстати, третьего в мире импортера нефти, наиболее заметно стремление все чаще переходить в расчетах за нефть на другие валюты: в прошлом году чаще всего использовался дирхам ОАЭ, а в последнее время все чаще торгуют за российские рубли. Правительство Индии не требует от индийских компаний прекратить покупать российскую нефть. Объемы российско-индийской торговли нефтью впечатляют – только за три последних месяца ее объем составил сотни миллионов долларов в пересчете на американскую валюту.
На отказе от долларов настаивают отдельные трейдеры в Дубае, а также «Газпром» и «Роснефть» при сделках с определенными марками российской нефти, которая в последнее время продается дороже 60 долларов за баррель. Напомним, это потолок цен на нефть из России, принятый три месяца назад странами G7. Как сообщает Reuters, три индийских банка проводят сделки по покупке российской нефти не за доллары. Скорее всего, будет расти доля сделок, проводимых в рублях, потому что США и Великобритания ввели в феврале санкции против российского банка MTS, а это привело к проблемам в использовании дирхама. У State Bank of India, крупнейшего кредитного банка в Индии, имеется рублевый счет в России. Многие российские банки для облегчения торговли открыли счета в индийских банках.
Однако не все, особенно это, конечно, относится к представителям Запада, согласны с тем, что угроза доллару нарастает и становится опасной. Например, по словам Дэниеля Ана, бывшего главного экономиста Госдепа США, а сейчас сотрудника Международного научного центра Вудро Вильсона, пока у американского доллара нет серьезных соперников. Однако, добавляет он, санкции могут ослабить финансовую систему Запада и при этом не выполнить главную свою задачу – поставить экономику России на колени.
Говорит об угрозе доминированию доллара санкций благодаря переходу отдельных стран и небольших блоков и шеф-экономист МВФ Гита Гопинат.
«Доллар останется главной мировой валютой даже в такой обстановке,- подчеркнула она в интервью Financial Times,- но его фрагментация на небольшом уровне вполне возможна».
Оптимистично относительно перспектив доллара, правда, речь идет о марте прошлого года, была настроена и министр финансов США Джанет Йеллен.
«Не думаю,- сказала она,- что доллару сейчас угрожает серьезная конкуренция. Эта угроза если и появится, то еще не скоро».
Индия в прошлом году заменила Европу и стала крупнейшим импортером российской нефти, перевозимой по морю. Нью-Дели воспользовался солидными скидками, предоставляемыми Россией, и увеличил импорт российской нефти в 16 (!) раз в сравнении с 2021 годом.
Индийское правительство несмотря на давление США, ЕС и Великобритании так и не ввело санкции против России. Однако большинство закупок российской нефти независимо от валюты их не нарушает, потому что они проходит по ценам ниже ценового потолка. Но несмотря на это большинство банков и других финансовых организаций, не желая ссориться с Америкой и Европой, ведут себя очень осторожно, чтобы их не могли обвинить в нарушении эмбарго и запретов.
В последние недели все больше индийских нефтеперерабатывающих фирм начинают расплачиваться с «Газпромом» и «Роснефтью» рублями через State Bank of India, имеющий, напомним, в Москве рублевый счет. Что касается нефтяных сделок в дирхамах, то они в основном проводятся через банки Baroda и Axis Bank.
Нью-Дели также подготовил соглашение о переходе на покупку нефти у России за индийские рупии, если западные санкции вынудят прекратить торговлю за рубли.
Кроме непокорной России, угрожает доминированию доллара и Китай, отношения которого с Западом и, в первую очередь, с США сейчас резко обострились. Россия, кстати, сейчас хранит солидную часть своих валютных резервов в юанях. Пекин тоже сократил объем активов в долларах, а президент Путин завил в сентябре прошлого года, что Москва согласна продавать газ Китаю за юани и рубли.