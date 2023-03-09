Рост клиентской базы на фоне снижения активности: ЦБ подвел итоги 2022 года на рынке ценных бумаг

В фондовый рынок инвестирует около трети экономически активного населения России, всего на брокерском обслуживании сейчас находится 22,9 млн человек с активами в 6 трлн рублей, из них 5,3 трлн по итогам прошлого года пришлись на ценные бумаги. В 2022 году клиентская база брокеров выросла на 36% за счет новичков, при этом средний размер счета снизился вдвое — с 409 до 205 тыс. рублей, говорится в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», опубликованном на сайте ЦБ.

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«Инвесторы сохраняли интерес к акциям крупных российских компаний, ОФЗ и операциям на валютном рынке, в том числе в целях трансграничных переводов. Количество инвесторов (с очисткой от двойного счета) за год выросло на 36%, а их доля от экономически активного населения страны приблизилась к 31%. Как правило, клиенты открывали счета у крупных профучастников, не попавших под санкции. Совокупная стоимость активов физических лиц — резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам IV квартала 2022 года составила 6 трлн руб. (+15% к/к и -28% г/г). Из указанной суммы около 5,3 трлн руб. приходилось на ценные бумаги и 0,6 трлн руб. — на денежные средства в рублях и иностранной валюте», — говорится в обзоре ЦБ.

При этом регулятор отметил, что одновременно со снижением общего объема активов увеличилась доля клиентов с небольшим размером счета. Так, доля физлиц — резидентов с пустыми счетами выросла за год с 63% до 66%, а доля клиентов с активами до 10 тыс. рублей — с 20% до 21%. В результате средний размер счета физлиц — резидентов на брокерском обслуживании по итогам года сократился вдвое: с 409 до 205 тыс. рублей.

Еще одна характерная особенность прошло года заключается в том, что доля физлиц на валютном рынке выросла более чем в два раза. Регулятор связывает это с арбитражными операциями и покупками валюты для перевода на зарубежные счета.

«В целом за год объем покупок валюты населением составил 1,06 трлн рублей, при этом остатки валюты на брокерских и банковских счетах физлиц уменьшились, так как приобретаемая валюта преимущественно переводилась на зарубежные счета. Помимо валют недружественных стран, физические лица также приобретали юани (138 млрд рублей за год на нетто-основе), гонконгские доллары, белорусские рубли и золото (14, 10 и 7 млрд рублей соответственно)», — уточнили в ЦБ.

Сегмент доверительного управления по итогам года смог показать небольшой рост объема активов при сдержанной динамике числа клиентов. Их количество составило 848 тыс. человек, объем портфелей — 1,8 трлн рублей, в том числе физлиц — 1,2 трлн рублей. Средний размер счета в доверительном управлении остался на прежнем уровне — порядка 1,5 млн рублей. Отток средств клиентов из массовых долгосрочных стратегий ИИС был компенсирован притоком в краткосрочные стратегии с высоким средним чеком, отметили в ЦБ.